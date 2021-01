Jennifer Lopez fik nok, da en af hendes følgere på Instagram kom med en kommentar og holdning til verdensstjernens udseende.

Nærmere bestemt hendes ansigt.

På Instagram har Jennifer Lopez delt en video, hvori hun reklamerer for en af sine ansigtscremer af mærket JLo Beauty.

»Okay, jeg har lige fjernet masken. Ærligt så kan jeg ikke se en eneste linje i mit ansigt. Jeg føler, at det tog 10 år at mit ansigt,« forklarer Lopez i sin video.

Det har efterfølgende fået en følger til at undre sig. Så meget, at vedkommende er gået til tasterne og mener, at der er en særlig årsag til, at Jennifer Lopez' ansigt ser ud, som det gør i videoen.

»Må jeg nævne, at dine bryn og pande ikke bevæger sig overhovedet, når du snakker eller udtrykker dig. Du har helt sikkert fået botox. En masse af det. Og det er fint, jeg siger det bare,« skriver brugeren.

Noget, der ikke er gået Jennifer Lopez' næse forbi. Tværtimod. Hun har nemlig valgt at svare igen til offentlig skue ifølge magasinet Poeple.

»Det er bare mit ansigt. For 500. mio. gang, jeg har aldrig fået botox, indsprøjtninger eller operationer. Jeg siger det bare.«

Jennifer Lopez. Foto: TIMOTHY A. CLARY

»Og her er et andet JLo-skønhedstrick: Brug din tid på at være positiv, flink og opløftende over for andre. Brug ikke tiden på at slå andre ned. Sender dig alt det bedste,« svarer Jennifer Lopez.

Efter 51-årige Lopez har givet sin mening til kende, er det nærmest eksploderet i kommentarfeltet.

Her bølger det frem og tilbage med meninger om, hvorvidt Jennifer Lopez har fået botox eller ej. Folk påpeger, at hun i stedet skal se det kompliment, at folk tror, hun har fået botox – mens andre ikke forstår, hvorfor hun ikke bare indrømmer sit brug af botox.

Hvorom alting er, så har Jennifer Lopez ikke svaret yderligere end den føromtalte kommentar.