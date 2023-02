Lyt til artiklen

For anden gang på en uge oplever fans af stjerneparret Jennifer Lopez og Ben Affleck, at sidstnævnte sættes på plads af sin kone.

Først var det ved dette års Grammy Awards.

Denne gang sker det så i en reklame for Dunkin' Donuts i forbindelse med søndagens Super Bowl.

I reklamen er Ben Affleck trukket i arbejdstøjet og står bag disken, hvor han tager imod ordrer fra en masse kunder, der kører gennem drive-in.

»Hvad laver du her? Er det her, hvad du laver, når du siger, at du tager på arbejde hver dag?« siger Jennifer Lopez, da hun kommer kørende, hvilket hurtigt får Ben Affleck til at gå væk fra skranken.

»Og tag en glazed (glaseret doughnut, red.) med,« forlanger Jennifer Lopez.

Ben Affleck har til People fortalt, at mange allerede troede, at han arbejdede for doughnutkæden.

»I Boston var det en kæmpe ting. Jeg tror, at jeg blev associeret med det, og det lød som en sjov mulighed for at lege med den her association,« siger han til mediet.

Reklamen skulle ifølge Se og Hør have kostet 50 millioner kroner.