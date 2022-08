Lyt til artiklen

'Dette blev filmet uden tilladelse. Punktum. Hvem end der gjorde det, udnyttede vores private øjeblik.'

Sådan lyder en kommentar fra Jennifer Lopez under et – nu slettet – opslag fra en fanside, der delte en sød video fra hende og Ben Afflecks nylige bryllupsfest, hvor sangerinden optrådte med en sang til sin husbond.

Videoen, der blev delt af TMZ og skabte overskrifter verden over, skulle altså aldrig have været til offentlig skue – noget, som brudeparret da også havde gjort sit for at komme i forkøbet.

'Vi havde fortrolighedskontrakter, og vi bad alle om ikke at dele noget fra vores bryllup,' skriver Jennifer Lopez i kommentaren.

Ydermere slår hun fast, at det er op til kendisparret selv, hvad de har lyst til at dele med omverdenen fra deres kærlighedsfest.

Og når hun er klar til det, vil hun dele det på sin private platform 'OnTheJLo', forsikrer sangerinden sine fans.

'Videoen var taget uden vores samtykke og solgt for penge,' slår hun endnu en gang fast og takker sine fans for støtten.

I kølvandet på kommentaren valgte fansiden 'jlow0rld' altså at slette den lækkede video og erstatte opslaget med et billede af Jennifer Lopez' kommentar.