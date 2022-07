Lyt til artiklen

Efter to forlovelser og at have kendt hinanden i 20 år er Jennifer Lopez og Ben Affleck blevet gift.

I et nyhedsbrev fra popstjernen selv fortæller hun om den store dag og bekræfter ægteskabet.

Ifølge Jennifer Lopez, der nu har taget navnet Affleck, gjorde både hende og skuespilleren brug af deres allerede eksisterende gardarobe, da de skulle sige 'ja' til hinanden.

Jennifer Lopez valgte to kjoler.

Den første havde en meget speciel betydning for hende.

»Jeg har haft denne her kjole i mange år, og jeg har bare gemt og gemt den, og nu har jeg den på til min bryllupsdag,« skriver hun om en den korte kjole.

I et opslag fra hendes frisør Chris Appleton kan man også se hende gøre sig klar til bryllyppet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Chris Appleton (@chrisappleton1)

Senere skiftede Jennifer Lopez sit tøj i Las Vegas-kapellet.

»Tak for at lade mig låne jeres pauserum til at skifte tøj, mens Ben skiftede tøj på toilettet,« skriver hun.

Jennifer Lopez skriver også, hvor meget hun nu ser frem til et liv sammen som ægtefolk.

»De havde ret, da de sagde, at alt, du har brug for, er kærlighed. Vi er så taknemmelige for at have kærlighed i overflod, en ny skøn familie med fem børn, og et liv som vi har flere grunde til at se frem mod.«

»Hold ud og måske finder du også det bedste øjeblik i dit liv i en drive through Las Vegas 00.30 om morgenen sammen med dine børn og den, du skal være sammen med for evigt,« skriver hun.

Om parret skal holde endnu en bryllupsfest, er endnu usikkert.