Sangerinden Jennifer Lopez og den tidligere baseballstjerne Alex Rodriguez har slået op.

Kendisparret dannede par i fire år, men har nu valgt at gå hver til sit, skriver mediet Page Six.

I 2019 blev de forlovede, men brylluppet nåede aldrig at blive afviklet, idet det ad flere omgange blev udskudt. Og nu er det officielt blevet aflyst.

Brylluppet skulle have stået i 2020, men coronapandemien fik kål på det.

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez til Joe Bidens indsættelsesceremoni. Foto: POOL Vis mere Jennifer Lopez og Alex Rodriguez til Joe Bidens indsættelsesceremoni. Foto: POOL

Parret var både ude og spise på en lukrativ restaurant, mens de også blev set til Super Bowl sammen i starten af Februar. Jennifer Lopez optrådte ved selvsamme begivenhed året før. De var også sammen til Joe Bidens indsættelsesceremoni i januar.

Parret blev også set sammen på Den Dominikanske Republic for en måned siden, men senest har begge parter slået billeder op på deres Instagram-profiler, hvor de er hver for sig.

Jennifer Lopez afslørede også i et interview for ganske nylig, at de havde været til parterapi sammen. Det havde hjulpet deres forhold, lød det. Men åbenbart ikke nok.

Jennifer Lopez, der er en af de største popsangerinder i USA i dette årtusinde, er i gang med at indspille en ny film. Alex Rodriguez er tidligere baseballstjerne og i dag sportskommentator.