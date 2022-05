Er fjerde gang mon lykkens gang?

Den 53-årige amerikansk-puertoricanske sanger og skuespiller, Marc Anthony, der i Danmark bedst er kendt for at have været gift med popikonet Jennifer Lopez, skal ifølge kendismediet Page Six nu giftes med den 23-årige model Nadia Ferreira.

De har angiveligt datet i tre måneder, og Nadia Ferreira, der er fra Paraguay, valgte fredag at vise sin forlovelsesring frem i en 'story' på Instagram med teksten 'Forlovelsesfest!!!!'.

Nadia Ferreira blev sidste år nummer to i den internationale skønhedskonkurrence Miss Univers – en konkurrence som modellen Harnaaz Sandhu fra Indien vandt.

Miss Paraguay, Nadia Ferreira. Foto: MENAHEM KAHANA Vis mere Miss Paraguay, Nadia Ferreira. Foto: MENAHEM KAHANA

Siden billederne af forlovelsesringen er dukket frem på sociale medier, har Page Six fået en diamantekspert til at anslå, at den skulle have en værdi af en halv million dollar (3,5 millioner danske kroner).

Page Six påpeger derudover at ringen skulle være billigere, end den Marc Anthony i sin tid gav Jennifer Lopez. Til gengæld afslører Nadia Ferreiras Instagram-billede, at Marc Anthony har fået overtegnet sin gamle Jennifer Lopez-tatovering på ringfingeren.

Marc Anthony og Jennifer Lopez var gift i 2004 til 2014, hvor de nåede at få to børn sammen.

Marc Anthony havde forinden været gift i et par år med den tidligere Miss Univers-model Dayanara Torres, ligesom han efter sit ægteskab med Jennifer Lopez i en periode kort var gift med en model ved navn Shannon De Lima.

Nadia Ferreira viste torsdag sin forlovelsesring frem på sin Instagram-story. Foto: www.instagram.com/stories/nadiatferreira Vis mere Nadia Ferreira viste torsdag sin forlovelsesring frem på sin Instagram-story. Foto: www.instagram.com/stories/nadiatferreira

Hvis Jennifer Lopez og hendes nuværende kæreste Ben Affleck holder fast i deres forlovelse, bliver det også fjerde gang, at Jennifer Lopez skal giftes.

Først var hun i slutningen af 90erne gift med en cubansk tjener ved navn Ojani Noa, herefter var hun i 2001 til 2002 gift med sin tidligere danser Cris Judd, før hun altså i cirka 10 år var forbundet med Marc Anthony.

Jennifer Lopez er for tiden derudover optaget af sin filmkarriere, hvor hun i år blandt andet er aktuel i den romantiske komedie 'Marry Me' sammen med Hollywood-kollega Owen Wilson.

Marc Anthony udgav tilsvarende et nyt album i marts med titlen 'Pa'lla Voy'.

Jennifer Lopez og Ben Aflleck er sammen igen efter flere år fra hinanden. Foto: zz/GOTPAP/STAR MAX/IPx Vis mere Jennifer Lopez og Ben Aflleck er sammen igen efter flere år fra hinanden. Foto: zz/GOTPAP/STAR MAX/IPx

