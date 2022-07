Lyt til artiklen

Jennifer Lopez eks-mand Ojani Noa, kommer nu med dyster forudsigelse: Ægteskabet mellem Lopez og Affleck holder ikke.

Det siger han i et opsigtsvækkende interview med Mail on Sunday.

»Jeg ønsker hende og Ben det bedste, men jeg er ikke overbevist om, at det vil holde,« siger Noa og uddyber:

»Jen elsker at være forelsket, men hun har været forlovet seks gange. Ben er hendes mand nummer fire. Jeg var hendes første ægtemand, og hun fortalte mig, at jeg var hendes livs kærlighed.«

Parret bliver kaldt 'Bennifer' i den kulørte presse.

Ojani Noa husker tydeligt deres bryllupsnat tilbage i 1997.

»Da vi lå på sengen på vores bryllupsnat, sagde hun, at vi skulle være sammen forevigt,« siger han.

Ægteskabet holdt dog kun et år, og i 1998 blev de skilt.

Siden er det ikke meget, man har hørt fra Noa, men han er nu blevet træt af at blive omtalt som J-Lo's 'første fattige ægtemand', og derfor vælger han at dele sin mening med den britiske avis.

»Vi blev forelskede, da hun var blevet berømt. Men under vores ægteskab blev hun megastjerne. I mange år var det for svært at tale om, fordi jeg bare ville videre med mit liv. Men følelserne kom tilbage, da jeg så, hun blev gift med Ben, som er en god fyr,« siger Noa.

Avisen har talt med Ojani Noa i Miami, hvor han bor med sine to hunde og arbejder som personlig træner. Man kan både følge ham på Instagram og OnlyFans.

Noa var flygning fra Cuba, men kom til USA som 15-årig.

»Der var mange gange, hvor jeg følte mig som Mr. Cinderella. I begyndelsen havde jeg ingen anelse om, hvem hun var. Jeg syntes bare, hun var den smukkeste kvinde, jeg nogensinde havde set.«

Jennifer Lopez og Ben Affleck dannede allerede par for 20 år siden, men forholdet gik i vasken. Sidste år fandt parret så atter sammen, og i juli blev de gift i Las Vegas.

Siden har de været på honeymoon i Paris.

Parret bliver kaldt 'Bennifer' i den kulørte presse, og internettet gik amok, da parret fandt sammen.

Ben Affleck var gift med skuespilleren Jennifer Garner fra 2005-2018, mens Jennifer Lopez har været gift med Noa fra 1997-1998, Cris Judd fra 2001-2003, Marc Anthony fra 2004-2014 og altså Ben Affleck fra juli 2022.