Så bliver det vist ikke mere officielt.

Således Jennifer Lopez søndag delt et billede af sig selv i armene på Ben Afleck, der kysser hende.

Og med billeder bekræfter hun altså den offentlige hemmeligheder, der de seneste måneder har floreret overalt:

'Bennifer' er atter en realitet – 17 år efter deres brud.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo)

I månedsvis er parret blevet spottet her, der og alle vegne, men hidtil har ingen af dem italesat den genfundne kærlighed.

Ikke før nu, hvor Jennifer Lopez' Instagram nærmest strømmer over med kærlige hilsner fra kollegaer, venner og fans.

»Hvis du planlægger at offentliggøre dit forhold, så gør det som JLo,« skriver en bruger, mens en anden skriver:

»Jeg lever og åndet for det her,« tilsat en masse hjerter.

Det er 20 år siden, at Jennifer Lopez og Ben Affleck første gang blev et par, efter de havde mødt hinanden under indspilningen af filmen 'Gigli'.

Mediernes interesse i parret var enorm, og den tog kun til op til deres bryllup i 2003.

Dette blev dog udskudt blot fire dage før, det skulle have fundet sted, og de nåede da heller aldrig at gå op ad kirkegulvet, før det i 2004 blev meddelt, at det var forbi.

Begge tog dog sidenhen revanche med andre partnere.

Parret fotograferet sammen i 2003. Foto: Fred Prouser Vis mere Parret fotograferet sammen i 2003. Foto: Fred Prouser

Seks måneder efter bruddet blev Jennifer Lopez således gift med sangeren Marc Anthony. Ikke længe efter blev Ben Affleck gift med skuespilleren Jennifer Garner, som han fik tre børn med.

Jennifer Lopez' ægteskab sluttede i 2014, mens Affleck blev skilt i 2018.

Siden har Jennifer Lopez været forlovet med baseballspilleren Alex Rodriguez. De skulle have været gift i 2020, men grundet corona blevet brylluppet udskudt og altså siden aflyst, da parret gik hver til sit i marts.

Kort efter begyndte papparazzibilleder af sangeringen og Ben Affleck så at florere – og nu har Jennifer Lopez altså også delt et officielt et.