Da Ben Affleck i april gik på knæ for Jennifer Lopez for anden gang, gemte ringen på en helt særlig besked.

Det afslører sangerinden nu i et interview med Zane Lowe for Apple Music.

I forlovelsesringen, der er 8,5 karat og har en stor, grøn diamant i midten, står der nemlig 'not.going.anywhere' – og det er der en helt særlig grund til.

»Det var sådan, han underskrev sine e-mails, da vi begyndte at snakke sammen igen. Som 'Bare rolig, jeg går ingen steder',« fortæller Jennifer Lopez.

Parret, der i juli blev gift, fandt første gang sammen i begyndelsen af 00erne, hvor de også blev forlovede.

Dengang udvalgte Ben Affleck en 6,1 karat pink diamantring fra Harry Winston til sin udkårne – men også den indeholdt en sød besked.

»Min første diamantring, han gav mig, den lyserøde diamantring, i den stod 'syng',« afslører Jennifer Lopez.

I 2004 valgte de dog at gå fra hinanden, før de nåede at gå ned ad kirkegulvet – og siden fandt de begge sammen med andre, som de blev gift med og har fået børn med.

For nylig kunne Jennifer Lopez desuden løfte sløret for, hvordan de to fandt sammen igen.

Nemlig fordi Ben Affleck skrev en god, gammeldags mail til Jennifer Lopez for at fortælle, at han havde »fablet om hende« i et interview, hvorefter skriblerierne fortsatte, og det tidligere kærestepar begyndte at hænge ud.