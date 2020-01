Der er gået næsten to årtier, men Jennifer Lopez fortryder det stadig inderligt. Ja, faktisk fortryder hun det mere end noget andet i sit liv:

At hun sagde nej til rollen som Connie Sumner i 2002-filmen 'Unfaithful'.

Bitterheden fortæller den 50-årige skuespillerinde og sangerinde om i den seneste udgave af Vanity Fair.

»Jeg skulle have vidst, at Adrian Lyne ville komme til at klare det fremragende,« siger hun med henvisning til filmens instruktør.

Faktisk klarede instruktøren og resten af holdet omkring filmen det så godt, at den høstede flotte anmeldelser og flere prestigefyldte nomineringer.

Og kvinden, der spillede den rolle, som Jennifer Lopez havde takket nej til, blev sågar nomineret til en Oscar for sit arbejde.

»Diane Lane (hende, der spillede Connie Sumner, red.) var perfekt til rollen, og det var tydeligvis meningen, det skulle være hende,« siger sangerinden og tilføjer:

»Når jeg tænker på, at jeg fik rollen tilbudt, og at jeg havde muligheden... Det giver mig virkelig lyst til at skyde mig selv i tåen.«

Men selvom Jennifer Lopez altså takkede nej til rollen som Connie Sumner, har hun alligevel haft rigelig af succes på det hvide lærred.

Senest i filmen 'Hustlers', hvor hun spiller Ramona.

En rolle, der for nylig skaffede hende en Golden Globe-nominering, og som af anmelderne er blevet rost til skyerne.

Anmelderne var så vilde med hende i rollen, at de troede, hun skulle nomineres til en Oscar for den. Sådan blev det som bekendt ikke.