Den skandaleramte filmproducer Harvey Weinstein pralede ifølge et nyt anklageskrift med, at han havde haft sex med Hollywood-stjernen Jennifer Lawrence.

»Jeg gik i seng med Jennifer Lawrence, og se hvor hun er i dag - hun har lige vundet en Oscar,« skal Harvey Weinstein have sagt ifølge anklageskriftet.

Det nægter den 28-årige skuespiller dog, og hun afviser derfor pure påstanden i en erklæring.

»Det knuser mit hjerte, når jeg tænker på alle de kvinder, der er blevet ofre for Harvey Weinstein,« lyder responsen fra Lawrence ifølge E! News.

Jennifer Lawrence nægter at have haft sex med Harvey Weinstein. Arkivfoto Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Jennifer Lawrence nægter at have haft sex med Harvey Weinstein. Arkivfoto Foto: CARLO ALLEGRI

»Jeg har aldrig haft andet end et professionelt forhold til ham,« siger ‘Hunger Games’-stjernen, der fortsætter:

»Det her er bare endnu et eksempel på hans aggressive rovdyrs-taktik og løgne, som han benyttede for at lokke utallige kvinder.«

Reaktionen fra den unge Oscar-vinder, der vandt sin hæder for rollen i ‘Silver Linings Playbook’ fra 2012, sker i forlængelse af, at endnu en kvinde har lagt sag an mod Hollywood-producenten.

Adskillige kvinder, heriblandt flere kendte skuespillerinder, har siden oktober 2017 stået frem og anklaget Harvey Weinstein for seksuelle overgreb.

Harvey Weinstein står over for en række anklager om sexovergreb. Arkivfoto Foto: JUSTIN LANE Vis mere Harvey Weinstein står over for en række anklager om sexovergreb. Arkivfoto Foto: JUSTIN LANE

Anklagerne tæller blandt andet seks tilfælde af voldtægt og seksuelle overgreb, ifølge Ritzau.

I det seneste anklageskrift mod filmmogulen fremgår det, hvordan han eksempelvis skal have tiltvunget sig til at udøve oralsex på den forurettede kvinde, der er skuespiller.

Ved at fremhæve den påståede sex med Jennifer Lawrence, forsøgte Harvey Weinstein tilsyneladende at overtale kvinden til at indvillige i oralsex.

Skuespilleren mødte ifølge anklageskriftet Harvey Weinstein på Sundance Film-festival i 2013. Her introducerede hun sig i håb om at få roller i nogle af de mange film, som hans filmselskab, The Weinstein Company, producerer.

I et nyt anklageskrift beskyldes Harvey Weinstein blandt andet for at have tiltvunget sig oralsex. Vis mere I et nyt anklageskrift beskyldes Harvey Weinstein blandt andet for at have tiltvunget sig oralsex.

Allerede næste dag blev hun inviteret til en snak om hendes muligheder. Mødet fandt angiveligt sted på hotellet Waldorf Astoria i Park City, hvor filmfestivalen afholdes.

Da skuespilleren gik på toilettet, brød Weinstein ifølge anklagen ind og onanerede foran hende.

'Weinstein åbnede badeværelsesdøren og gik ind, mens sagsøger var immobiliseret af flovhed, idet hun troede, at han var gået ind ved en fejltagelse. Følelsen ændrede sig dog hurtigt til skræk, da Weinstein knappede sine bukser op, smed bukserne på gulvet og blottede sin penis, mens han sagde: 'Jeg kan godt lide at kigge på dig,'’ står der blandt andet.

Efter han fik udløsning, skal han have kaldt hende for ‘en god pige.’

En repræsentant for Harvey Weinstein nægter over for Hollywood Reporter, at der er hold i anklagerne mod den detroniserede filmboss.

»Der er absolut ingen sandhed i de ondsindede påstande i denne sag, og vi gennemgår vores muligheder med henblik på at indgive en øjeblikkelig afskedigelse,« lyder det.

Kort efter at sagerne mod Weinstein begyndte at rulle i 2017, begyndte kvinder verden over at dele deres egne historier om overgreb og lignende krænkelser under hashtagget ‘MeToo.’

Det har sat gang i en verdensomspændende bevægelse, der forsøger at sætte fokus på, hvor almindeligt sexchikane er.