Tilbage i februar blev den verdensberømte skuespillerinde set med en stor ring på ringefingeren. Og nu er det officielt.

'Hunger Games'-stjernen Jennifer Lawrence er blevet gift med den mere ukendte kunsthandler Cooke Maroney.

Vielsen fandt sted i lørdags på Belcourt Castle i Newport, Rhode Island, i USA. Til brylluppet var godt og vel 150 venner og familiemedlemmer med.

På den kendis-spækkede gæsteliste var navne som Adele, Kris Jenner, Nicole Ritchie, Cameron Diaz og Emma Stone, skriver Fox News.

Jennifer Lawrence and Cooke Maroney 'set to wed in Rhode Island this weekend at lavish ceremony complete with mouth-watering menu' https://t.co/702KLk1hWg — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 17, 2019

Men hvem er manden, som har vundet Hollywood-darlingens hjerte?

Parret blev første gang set sammen i 2018. I februar året efter blev de forlovet og fejrede senere kærligheden med en stor fest i New York i maj.

Den 34-årige Cooke Maroney har ikke været set på den røde løber med Jennifer Lawrence, men deres forhold har heller ikke været hemmeligt.

»Han er bare det bedste menneske, som jeg mødt i hele mit liv. Det var en meget nem beslutning,« sagde hun efter forlovelsen til Entertainment Tonight

Jennifer Lawrence på den røde løber til filmen 'Mother!' ved Toronto International Film Festival (TIFF). September 10, 2017. REUTERS. Foto: MARK BLINCH Vis mere Jennifer Lawrence på den røde løber til filmen 'Mother!' ved Toronto International Film Festival (TIFF). September 10, 2017. REUTERS. Foto: MARK BLINCH

I podcasten NAKED fortalte hun i juni, at hun drømte om at blive gift med Cooke Maroney fra det øjeblik, hun mødte ham.

»Vi ønskede at blive gift med hinanden. Vi ville gå hele vejen. Og, du ved, han er min bedste ven. Jeg føler mig beæret over at blive en Maroney,« sagde hun.

Som levevej har Cooke Maroney ifølge ELLE fulgt i sin fars fodspor. Han var tidligere ansvarlig for amerikanske malerier hos auktionshuset Christie's. I dag arbejder Cooke som direktør for New York City's Gladstone kunstgalleri, der har flere højtprofilerede klienter.

Han mødte Jennifer Lawrence gennem hendes bedste ven, Laura Simpson, som han også kender. Siden deres første møde har de holdt deres forhold privat og udenfor paparazzierne søgelys.