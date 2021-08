Har du set filmudgaven af Andrew Lloyd Webbers musical 'Cats', der udkom i 2019?

Så er du sandsynligvis en af de få. Filmen floppede nemlig totalt, og dem der rent faktisk så den havde ikke mange pæne ting at sige.

Rollelisten var ellers besat med relativt prominente navne som Rebel Wilson, James Corden, Taylor Swift, Idris Elba og Jennifer Hudson.

Og hvor de to førstnævnte ved flere lejligheder har gjort grin med filmen, især kvaliteten af CGI'en har stået for skud, mener Jennifer Hudson, at seerne med tiden vil se anderledes på filmen.

»Jeg synes, det var lidt overvældende. Det er uheldigt, at den blev misforstået,« siger hun i et interview med Total Film.

»Det er noget, jeg stadig er stolt af og taknemmelig over at have været en del af. Jeg fik lov til at spille glamourkatten Grizabella!«

Faktisk var Jennifer Hudson så glad for sin rolle i filmen, at hun selv strøg ud og købte to killinger.

Den ene blev opkaldt efter hendes egen rolle, mens den anden fik navnet Macavity efter katten, der blev spillet af Idris Elba.

Uagtet, hvor glad Jennifer Hudson er for sin rolle i filmen, blev den slagtet af anmelderne.

B.T.s anmelder kaldte den for fascinerende dårlig og kvitterede med nul stjerner. Filmen fik blandt andet følgende kommentar med på vejen:

'Musicalen 'Cats' er sådan et hæmningsløst orgie af dans, step, overdreven patos, jazz-hands og teatralsk overspil, at de 109 minutters spilletid virker som at få skudt en konfettikanon direkte ned i halsen. Men lige så vigtigt: Hvis man ikke kender musicalen på forhånd, giver handlingen ingen mening, whatsoever.'

På filmsitet Rotten Tomatoes, der samler alle anmeldelser, har filmen fået en imponerende lav score på 19 procent.

Floppet havde måske været knap så markant, hvis det ikke havde kostet næsten 95 millioner dollar at lave filmen, der kun indtjente 75,5 millioner dollar.

Nu må tiden altså vise, om Jennifer Hudson får ret, og filmen 'Cats' ender med at få et bedre ry.