Den amerikanske skuespiller Jennifer Garner vækker opsigt efter en gåtur med sine børn, som hun har sammen med Ben Affleck.

Under coronapandemien har mange tilbragt tiden hjemme, og det gælder selvføgelig også Jennifer Garner. Hun ønskede derfor at komme ud og gå en tur med børnene Violet på 14 år, Seraphina på 11 år og Samuel på 8 år.

»Et af mine børn ville ikke med på tur, og jeg vidste bare, at vi trængte til at komme ud af huset. Så jeg spurgte hende, hvad vi kunne gøre,« fortæller Jennifer Garner ifølge CNN i et interview med Ellen DeGeneres.

Datteren krævede nemlig at få sin kat med på tur, så Jennifer Garner måtte være kreativ. Hun tog derfor ud og købte en klapvogn, som katten kunne være i.

Ifølge den 48-årige skuespiller skyder hun skylden på forfatteren Jessica Seinfeld, som på sin Instagram lægger mange billeder op af katte:

»Jeg vil have, at hun skal vide, at jeg skyder skylden på hende, fordi hun er en kattedame. Pludselig har jeg kat og en vogn og tager den med på tur,« fortæller Jennifer Garner.

Udover katten har Jennifer Garner og de tre børn også en hund og flere høns. Og sidstnævnte har tidligere trukket flere overskrifter.

Tilbage i 2017 lagde Jennifer Garner nemlig et billede på Instagram, hvor hun havde taget hønen med tur. Til opslaget skrev hun:

'Hvis der ikke er en kyllingdame-dag, burde der virkelig være en. Mit liv bliver mere spændende hele tiden', skrev skuespilleren og fortsatte:

'Her er en af vores damer. Regina George. Regina elsker lange turer, insekter og kål. Regina hader kulhydrater.'