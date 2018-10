Den blev kaldt ‘The Rachel' og var en af 90’ernes mest ikoniske frisure.

Navnet kommer af karakteren 'Rachel 'i tv-serien Venner, der blev spillet af Jennifer Aniston. Hun fortæller nu, hvorfor stylisten bag frisuren, Chris McMillan, var en tand bedre en de fleste.

»Du tager afsted, du føler dig smuk, du føler dig sexet, du føler dig i live. Og bagefter føler du dig på røven, fordi ingen andre har evnerne til at gøre, hvad Chris faktisk gjorde ved den her frisure.«

49-årige Jennifer Aniston indrømmer, at hun ikke anede, hvordan hun skulle sætte håret, når hun ikke var til optagelserne, skriver FOX News.

Når hun var blevet stylet til indspilningerne, sad hendes hår fantastisk, men fordi hun ikke kunne gennemskue, hvad McMillan gjorde ved håret, endte hun op med en kruset moppe på hovedet.

»Ingen vidste, hvad Chris egentlig gjorde. Og jeg fandt ud af, at det hedder at gøre sig uundværlig. Så godt arbejde Chris,« joker hun.

McMillan forklarede i 2016, hvordan han satte frisuren.

»Det var let nok at klippe frisuren, men håret skulle hele tiden studses for at få lagene til at stå skarpt. Den kræver meget vedligeholdelse og er ikke en ud-af-badet-og-afsted frisure. Den skal hårtørres med en rund børste for at få alle lokkerne til at stå frem.«

McMillan tilføjede også, at hvis du ikke er typen, der gør meget ud af dit hår, så er frisuren ikke for dig.