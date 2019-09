'Hvor er Jennifer?'

Spørgsmålet kommer fra flere af Jennifer Anistons fans på Twitter og Instagram efter, at den amerikanske superstjerne har lagt krop til en række billeder i magasinet InStyle.

I et interview med bladet fortæller 'Venner'-stjernen blandt andet om, at hun har det helt fint med at være blevet 50.

Hun afslører også, at hun er godt og grundig træt af igen og igen at blive skudt i skoene, at hun holder sig godt i forhold til sin alder.

Foto: VALERIE MACON Vis mere Foto: VALERIE MACON

Det er dog heller ikke den kompliment, der er flest af i halen på det opslag fra InStyle, hvor redaktionen reklamerer for deres scoop med Hollywood-stjernen.

På et af portrætterne er Aniston nemlig så brun, at det får flere læsere til at reagere.

'Jeg vidste ikke, hun var en farvet person', skriver en bruger på Instagram ifølge Los Angeles Times.

'Det der er en voksfigur. Hvor er Jennifer?' spørger en anden, mens en tredje konkluderer:

Vis dette opslag på Instagram Jennifer Aniston has been a beacon of American glamour for the past 25 years, and now she’s stretching her boundaries. In a series of five newsstand covers (just try to choose a favorite), she channels iconic beauty looks from the ‘60s and ‘70s. Read the full interview from our October beauty issue at the link in bio, and stay tuned for more cover shots. I Photographed by @michaelthompsonstudio; Styled by @juliavonboehm; Story by @kerrybombe Et opslag delt af instylemagazine (@instylemagazine) den 4. Sep, 2019 kl. 5.00 PDT

'Da vi bad om flere sydasiatiske personer i medierne, var det ikke det her, vi mente.'

Om det er billedredaktøren, der har muntret sig med photoshop eller skuespilleren selv, der har fået for meget spraytan, vides ikke.

På de øvrige billeder, som ledsager interviewet, optræder den populære skuespillerinde i en lidt mere bleg udgave af sig selv.

Over 63.000 følgere på Instagram har linket billedet af den gyldenbrune Jennifer Aniston.