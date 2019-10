Hollywood-stjernen Jennifer Aniston vakte glæde og begejstring, da hun for to dage siden oprettede en Instagram-konto, og nu forklarer hun, hvorfor hun gjorde det.

Den 50-årige skuespillerinde debuterede på det sociale medie med et billede, der allerede har fået over 12 millioner likes.

Billedet, som superstjernen delte, var en selfie med hendes fem medskuespillere i 'Venner'-serien; Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer.

Jennifer Anistons indtog på Instagram satte verdensrekord, da hun rundede en million følgere på blot fem timer og 16 minutter.

50-årige Jennifer Aniston. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere 50-årige Jennifer Aniston. Foto: MARIO ANZUONI

En rekord, som hun i øvrigt overtog fra prins Harry og hertuginde Meghan.

Og nu fortæller den nye Instagram-dronning, hvorfor hun valgte at blive en del af det sociale medie.

I et interview med den amerikanske talkshow-vært Jimmy Kimmel satte Jennifer Aniston ord på den populære beslutning.

»Jeg ved ikke, hvad det præcis var, der gjorde det, men efter at have modstået noget i lang tid, og når efterspørgslen varer ved, så tænkte jeg: 'Nå, jamen, så lad os da gøre det',« lød det fra hende i 'Jimmy Kimmel Live'.

Vis dette opslag på Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM Et opslag delt af Jennifer Aniston (@jenniferaniston) den 15. Okt, 2019 kl. 6.03 PDT

Hun forklarede ligeledes, at hun allerede er blevet opmærksom på, hvor meget sociale medier kan tage af ens tid, og det er faktisk noget, hun er bevidst om.

»Jeg besluttede, at jeg gerne ville prøve at forstå den verden med sociale medier, vi lever i, men jeg kan mærke, at det allerede tager for meget af min tid,« fortalte hun ligeledes i talkshowet.

Jennifer Aniston fik nærmest Instagram til at gå amok, da hun oprettede sin profil, og i skrivende stund har den populære superstjerne allerede rundet knap 12 millioner følgere.

Og netop det med at få Instagram til at gå amok har Jennifer Aniston selv kommenteret i sit kun andet opslag.