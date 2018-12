Den bramfrie country-sangerinde Dolly Parton udtalte forleden i et interview, at hendes mand fantaserede om en trekant med Jennifer Aniston.

Nu har 'Friends'-skuespilleren reageret på udtalelsen.

Da 72-årige Dolly Parton deltog i sidste uge i showet 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', hvor hun ikke lagde fingre mellem sin mands, Carl Thomas Deans, hede fantasi.

I interviewet fortalte Dolly om musikken til Jennifer Anistons nye film, som hun har lavet, men så tog interviewet en drejning.

»Min mand er vild med hende (Jennifer Aniston, red.), og han var mere opstemt over, at vi skulle lave en film sammen, end at jeg fik chancen for at lave musik. Jeg tror, at han fantaserer om en trekant,« fortalte Dolly Parton.

Og åbenheden stoppede ikke der.

For Dolly Parton berigede udtalelsen ved at sige, at hun tvivlede på, om manden kunne gennemføre akten, hvis han skulle få chancen.

»Han kan ikke engang få den ud for at tisse, så han kan slet ikke få den ud til en trekant,« fortalte hun i talkshowet.

Udtalelserne har også nået forbi Jennifer Aniston selv, der ikke lader sig fornærme. Tværtimod.

»Jeg var ved at tabe underkæben, og dernæst var jeg ved at dø af grin,« siger Jennifer Aniston til det amerikanske medie USA Today og fortsætter:

»Det var hylende morsomt, og jeg synes, det er flatterende. Det er Dollys form for humor. Ingen anden kan slippe afsted med at sige sådan noget om sin partner på live-tv.«

Jennifer Aniston er aktuel i filmen 'Dumplin', som Dolly Parton har lavet titelsangen 'Here I Am' til sammen med Sia.