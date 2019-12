Den kendte skuespiller Jennifer Aniston blev overrasket med en gribende historie i det amerikanske talkshow ‘Ellen’ med værten Ellen DeGeneres.

Historien blev leveret af Elyse Kimball - en trofast seer, hvis mor døde af kræft i en alder af 38, og den rørte 'Venner'-stjernen til tårer.

Det skriver The Sun.

Elyse Kimball fortalte i programmet, hvordan hendes far, Jeff Kimball, kæmper for at finde et arbejde og har kæmpet siden Elyse Kimball mistede sin mor i en alder af kun tre år.

Familien var inviteret i studiet for at fortælle om deres anstrengelser, i hvad der udartede sig til en rørende episode for alle parter.

For i mellemtiden var et hold bag talkshowet taget hjem til familiens adresse, og fra studiet blev det afsløret, at holdet havde givet familiens hjem en jule-make-over med massevis af gaver under træet.

Jeff Kimball fortalte, at hans afdøde kone ville sætte pris på gestussen, og at hun var Ellen Degeneres’ største fan.

Jennifer Aniston løftede sløret for, at hun finansiere en rejse til Paris, som moderen ønskede sig at opleve.