'Venner'-stjernen Jennifer Aniston fik en hård start på sin Hollywood-tilværelse, da hun blev beordret et vægttab, hvis hun skullle have en stor skuespillerkarriere.

Inden den 50-årige skuespillerinde landede rollen som 'Rachel Green' i den populære tv-serie, fortalte hendes agent, at superstjernen var nødt til at tabe sig, hvis hun på nogen måde skulle kunne 'klare sig' i Hollywood.

Det skriver det engelske medie Daily Mirror.

I en ny bog, der fejrer 25-års jubilæet for 'Venner'-serien, som fik premiere i 1994, afslører forfatteren, Saul Austerlitz, flere sandheder om seriens karakteristiske skuespillere.

50-årige Jennifer Aniston. Foto: VALERIE MACON

Én af sandhederne drejer sig om Jennifer Anistons vægttab, som fulgte med det at være en ung og smuk skuespillerinde i 90´ernes Hollywood.

»Los Angeles var et hårdt sted at være skuespillerinde - og det var et hårdt sted at være kvinde,« skriver han i sin nye bog.

Ifølge forfatteren lignede Jennifer Aniston umiddelbart ikke en person, der trængte til at tabe sig - tværtimod.

»Aniston var jo ikke tyk. Alle kunne se, at hun var smuk, men kameraet tilføjer jo bare nogle ekstra kilo,« står der i bogen.

De seks hovedpersoner i 'Venner'-serien i 2002. Fra højre er det David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courtney Cox, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc. Foto: LEE CELANO

Derfor fortalte agenten hende, at hun skulle tabe sig omkring 13 kilo, hvis hun ville slå igennem som skuespiller.

Mediet skriver i den forbindelse, at Jennifer Aniston tidligere har kommenteret på rygterne om et beordret vægttab.

»Min agent sagde det til mig ligeud. Det sødeste han nogensinde har gjort, men stadig den ulækre side af Hollywood. Jeg fik ikke mange jobtilbud, fordi jeg var for tyk,« har hun tidligere fortalt.

Saul Austerlitz' jubileæumsbog hedder 'Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era'.