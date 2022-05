26. maj rullede det sidste af 'The Ellen DeGeneres Show' over skærmen.

Med som gæst havde komikeren blandt andre Jennifer Aniston – som faktisk også var showets allerførste gæst ved debuten i 2003.

Skuespillerinden ved om nogen, hvor følelsesladet, det kan være at tage afsked med en serie efter mange år. Hun stod nemlig i en lignende situation, da hitserien 'Friends' fik sit endeligt i 2004.

»Hvordan håndterede du det dengang?« spørger Ellen sin gæst til råds – og fik nok ikke helt det svar, hun forventede.

Ellen DeGeneres. Foto: Andrew Harnik Vis mere Ellen DeGeneres. Foto: Andrew Harnik

»Jamen. jeg blev skilt og gik i terapi. Og så lavede jeg en film kaldet 'The Break-Up', så jeg lænede mig op af slutninger. Jeg tænkte bare: 'Ved I hvad, gutter? Lad os gøre dette til et helt nyt kapitel. Bare afslutte alting og starte på en frisk',« lød det fra Jennifer Aniston.

Hun og skuespilleren Brad Pitt kunne i starten af 2005 fortælle, at de havde besluttet at lade sig skille, efter knap fem år som ægtefolk.

Jennifer Aniston nåede dog at tilføje, at hun – selvfølgelig – ikke ser samme skæbne for Ellen og hendes kone gennem 14 år, Portia de Rossi, nu showet lakker mod enden.

Skuespillerinden blev i 2015 gift med Justin Theroux. Parret lod sig skille i 2018.