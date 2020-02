»Ældes du baglæns? For de her billeder er for vilde!«

Den amerikanske skuespillerinde Jennifer Aniston - som især er kendt for sin rolle i den populære tv-serie 'Venner' - fyldte tirsdag 51 år. Men det er ikke umiddelbart til at se på flere nye billeder af hende, som både hendes venner og mange følgere har hyldet det seneste døgns tid.

I forbindelse med sin fødselsdag delte Jennifer Anistion tirsdag en række nye billeder af sig selv, som var blevet taget i forbindelse med et interview til Interview Magazine.

'Tak til Interview Magazine for denne fødselsdagsoverraskelse. Jeg havde ingen idé om, at det ville blive bragt i dag. Jeg føler mig stolt og beæret over at blive hyldet med denne forside (på magasinet, red.). Tak til holdet for at fejre kvinder i alle aldre. Det viser sig, at 51 er ret sjovt,' skrev skuespilleren til de tre billeder, som hun har delt på sin profil.

Vis dette opslag på Instagram Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age... turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. Et opslag delt af Jennifer Aniston (@jenniferaniston) den 11. Feb, 2020 kl. 1.11 PST

Siden er hyldest-beskederne strømmet ind.

'Hold da op, du er jo vanvittig,' skriver skuespillerinden Allison Janney i en kommentar til billederne.

'Laver du sjov med mig,' skriver 'Venner'-skuespillerinden Courtney Cox i en kommentar efterfulgt af fire flamme-emojier.

Også skuespillerinden Drew Barrymore har kommenteret billederne: 'Holy wow! Du er så smuk - inderst og yderst.'

Vis dette opslag på Instagram "I’d never had Jack Daniels until then, and I have not had a sip of it since." In our new March Issue, out soon, America's Sweethearts @jenniferaniston and #SandraBullock recall the first time they met. Tap the link in our bio for the full story. Photographed by @alique_studio and styled by @melzy917 for our March Issue. Et opslag delt af Interview Magazine (@interviewmag) den 11. Feb, 2020 kl. 11.27 PST

Det er ikke kun Jennifer Anistons skuespilkolleger, der har kommenteret de nye billeder. Det har mange af hendes følgere på det sociale medie også.

'Hvordan er hun 51 år,' skriver en bruger, mens en anden skriver:

'Damn, girl! Så du mener, at jeg også kan se sådan ud, når jeg bliver 51? Hell yes!'

'Løgner. Du er 20!,' skriver en tredje, mens en fjerde skriver:

'Hvis det er sådan, man ser ud, når man er 51 år, så transporter mig gerne til fremtiden nu, tak.'