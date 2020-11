Det kan efterhånden ikke kun tælles på to hænder, hvor mange gange eks-parret Jennifer Aniston og Brad Pitt er blevet koblet sammen, siden deres skilsmisse for 15 år siden.

Der går vel knap en uge uden spekulationer og rygter om, at de to Hollywood-stjerner, der nåede at være gift i fem år og danne par i syv, atter engang har fundet sammen.

Rygterne har især taget fart, siden 2016-bruddet mellem 56-årige Brad Pitt og 45-årige Angelina Jolie, som Pitt fandt sammen med efter skilsmissen med Jennifer Aniston.

Og nu har 51-årige Jennifer Aniston formået at sætte endnu mere ild i ønsketænkningen blandt de fans, der håber på en genforening.

Brad Pitt og Jennifer Aniston i 1999, hvor de første gang står offentligt frem som kærester. Foto: HECTOR MATA

I sidste uge delte 'Venner'-stjernen nemlig et billede af sin hund Clyde på sin Instagram-story.

På billedet ligger der dog en mystisk mand i baggrunden. En mand, hvor man kun kan se hans overkrop og ben, men hvor ansigtet er skjult bag Jennifer Aniston.

På trods af dette mener mange at kunne genkende personen som værende ... Brad Pitt, selvfølgelig. Det skriver Daily Mail.

'Det er helt sikkert Brad! Jeg har studeret Brads krop i detaljer, og det er definitivt ham. Åh gud, de finder sammen igen,' skriver en fan for eksempel i et kommentarfelt til billedet på det britiske medie.

Her kan du se billedet med den mystiske mand.

'Det er Brad! Det er det samme ur og tøj, som han normalt går med,' skriver en anden og henviser til de lyse khaki-bukser, som personen på Jennifer Anistons billede har på samt uret, som er af mærket Breitling, hvilket Brad Pitt tidligere har reklameret for.

Hverken Jennifer Aniston eller Brad Pitt har kommenteret, hvorvidt det er sidstnævnte der slænger sig bag Jennifer Aniston på billedet.

Jennifer Aniston har dog tagget talkshowet 'The Morning Show', og derfor maner nogle fans også genforenings-spekulationerne til jorden og påpeger i stedet, at der højst sandsynligt er tale om skuespillerindens hårstylist, der er af nogenlunde samme statur som Brad Pitt.

Det er som nævnt bestemt ikke første gang, at der går rygter om, at kærligheden mellem de to er blusset op igen.

Brad Pitt og Jennifer Aniston kort før bruddet i 2005. Foto: KIMBERLY WHITE

Så sent som i september i år kogte internettet nærmest over, efter at de to medvirkede i en oplæsning af manuskriptet til filmen 'Fast Times at Ridgemont High'.

Oplæsningen foregik over en livetransmitteret videosammenkomst med en række andre kendte skuespillere, men det var Brad Pitt og Jennifer Aniston, der stjal al opmærksomheden.

Jennifer Aniston spillede i oplæsningen rollen som Linda Barrett, mens Brad Pitt spillede rollen som Brad Hamilton, hvilket betød, at de to spillede flere scener med hinanden. Deriblandt én, hvor Jennifer Anistons karakter sagde følgende:

»Hej, Brad. Du ved, hvor sød jeg altid har tænkt, du var. Jeg synes, du er så sexet. Vil du komme over til mig?«