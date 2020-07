Selvom coronaudbrudet flere steder i verden ikke er på sit højeste længere, og mange lande har lukket mere og mere op, så findes coronavirus stadig, og det har haft alvorlige konsekvenser for en af Jennifer Anistons bedste venner.

Det har hun netop delt i et hjerteskærende opslag på Instagram, hvor hun har lagt et billede op at sin ven Kevin.

'Det her er vores ven Kevin. Helt igennem sund, og ingen underliggende sygdomme. Det her er Covid. Det her er virkeligheden,' skriver Jennifer Aniston til billedet og fortsætter:

'Vi kan ikke være så navie, at vi tror, at vi kan klare det her selv.'

Vis dette opslag på Instagram This is our friend Kevin. Perfectly healthy, not one underlying health issue. This is Covid. This is real. ⠀ ⠀ We can't be so naive to think we can outrun this...if we want this to end, and we do, right? The one step we can take is PLEASE #wearadamnmask.⠀ ⠀ Just think about those who've already suffered through this horrible virus. Do it for your family. And most of all yourself. Covid affects all ages. PS this photo was taken in early April. Thank god he has almost recovered now. Thank you all for your prayers Et opslag delt af Jennifer Aniston (@jenniferaniston) den 19. Jul, 2020 kl. 1.41 PDT

I opslaget opfordrer Jennifer Aniston også sine 34,8 millioner følgere til at bære mundbind. Dette er for at minimere risikoen for smittespredning.

Derudover fortæller hun også, at billedet af Kevin er taget i april måned, og at han heldigvis næsten er rask den dag i dag.

Jennifer Aniston har under coronapandemien flere gange lagt opslag på de sociale medier for at opfordre folk til at tage corona seriøst.

I juni delte hun blandt andet et billede af sig selv, hvor hun bar et sort mundbind. Til opslaget skrev hun blandt andet: 'Hvis du tænker på andre menneskers liv, så bær en maske og opfodre menneskerne omkring dig til at gøre det samme'.