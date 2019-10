Jennifer Aniston vækker begejstring og glæde blandt millioner af fans med sit første Instagram-billede, som ikke er et hvilket som helst billede.

Hvis man kan snakke om at debutere med stil, så kandiderer Jennifer Aniston kraftigt til det.

Tirsdag har Hollywood-stjernen Jennifer Aniston fået sin debut på det sociale medie Instagram, og hendes første billede viser nemlig alle 'Venner'-skuespillerne samlet på et og samme sted.

Foruden Jennifer Aniston tæller billedet derfor også Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer.

Vis dette opslag på Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM Et opslag delt af Jennifer Aniston (@jenniferaniston) den 15. Okt, 2019 kl. 6.03 PDT

'Nu er vi også Instagram-'Venner'', skriver Aniston i billedteksten.

Og det har fået mange 'Venner'-fans verden over til at reagere med begejstring på billedet.

Næsten fem millioner likes og 240.000 kommentarer er det blevet til i skrivende stund. På blot et par timer vel og mærke.

Oven i hatten har Jennifer Aniston også allerede rundet 2,6 millioner følgere på Instagram.

The cast of the popular television series "Friends" are pictured in this undated publicity photograph. (L-R) Matthew Perry as Chandler Bing, Courteney Cox Arquette as Monica Geller, Matt LeBlanc as Joey Tribbiani, Lisa Kudrow as Phoebe Buffay, David Schwimmer as Ross Geller, Jennifer Aniston as Rachel Green. Foto: HO Vis mere The cast of the popular television series "Friends" are pictured in this undated publicity photograph. (L-R) Matthew Perry as Chandler Bing, Courteney Cox Arquette as Monica Geller, Matt LeBlanc as Joey Tribbiani, Lisa Kudrow as Phoebe Buffay, David Schwimmer as Ross Geller, Jennifer Aniston as Rachel Green. Foto: HO

'Venner', eller 'Friends', fik premiere i 1994 og kørte frem til 2004 med samlet ti sæsoner. Serien blev ubetinget én af de mest populære serier, som nogensinde er skabt på verdensplan. Eksempelvis opnåede serien hele 55 Emmy-nomineringer.

Og det er ikke fordi, serien er blevet mindre populær med tiden.

Så sent som i slutningen af 2018 måtte Netflix hive 100 millioner dollar op ad lommen, hvilket sikrede streamingtjenesten rettighederne til at vise serien i yderligere et år.

Trods succesen og populariteten kommer der med al sandsynlighed ikke til at blive lavet mere 'Venner' i fremtiden. Det slog skaberen af serien, Marta Kauffman, fast tidligere på året.