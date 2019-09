Er du vild med Jennifer Aniston og 90'ernes serie-hit 'Venner', kan du godt sætte et stort kryds i kalenderen 1. november.

Den dag får en ny tv-serie med den populære skuespillerinde nemlig premiere på Apple TV+.

I den nye serie 'The Morning Show' spiller den 50-årige Aniston nyhedsværten Alex Levy, hvis mand bliver fyret efter beskyldninger om sexchikane.

I et interview med den amerikanske avis The New York Times afslører hun, at hun på flere punkter kan identificere sig med de personlige kriser og udfordringer, hendes karakter går igennem.

Jennifer Aniston blev 50 i februar, og det har hun det helt fint med, fortæller hun i nyt interview. Her er hun fotograferet ved en filmpremiere i juni i år. Foto: VALERIE MACON

»Der er ligheder med mit eget liv. Jeg kan relatere på den måde, at der er dage, hvor du ikke ønsker at blive set. Du har ikke lyst til at gå ud af huset, du har bare lyst til at skrige, og du har ikke lyst til at gå på den røde løber,« forklarer hun og tilføjer, at der er dage, hvor hun slet ikke har lyst til at stå på en scene.

»Jeg har ikke lyst til at blive fotograferet, jeg har bare lyst til at græde i dag, hvis du forstår?«

Reese Witherspoon og Steve Carrell spiller de to andre hovedroller i serien, og serien berører også det at være en kvinde i kendis-verdenen, som går gennem en skilsmisse offentligt. Også her tilstår Jennifer Aniston, at hun kan genkende elementer fra sit eget liv.

I et interview med magasinet Entertainment Weekly understreger hun, at rollen som Alex Levy er en af de mest krævende, hun har haft.

»Jeg kunne ikke have spillet denne rolle før nu. Det er et af de hårdeste job, jeg har haft. Jeg vidste, jeg kunne gør det, men jeg måtte grave alle følelser frem for at skabe denne kvindes verden.«

»Alle hendes livliner falder væk,« siger Jennifer Aniston og forklarer, at hun efter nogle af scenerne følte det som om hun havde lukket op for nogle af sine mørkeste sider.

Og selv om Anistons eget liv på mange måder ligger langt fra den karakter, hun spiller, så genkender hun Alex Levys udfordringer ved at være et kendt og offentligt ansigt.

»Jeg forstår isolationen - det, at hun ikke ønsker at blive set, ikke ønsker at være offentlig og ikke har lyst til at gå ud på den røde løber. Det er ikke altid let at skulle gå derud og være den person, som du bliver nødt til at være.«