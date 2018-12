Jennifer Aniston har altid haft et anstrengt forhold til sin mor, den tidligere model og skønhedsdronning Nancy Dow.

»Jeg var ikke det model-barn, hun havde håbet på,« fortæller den 49-årige ’Friends’-stjerne til Daily Telegraph.

Aniston åbner op om forholdet til sin mor i forbindelse med sin nye rolle i filmen ’Dumpin’’, hvor hun spiller en mor, som er besat af skønhed og ignorerer sin datter.

Rollen var ifølge Jennifer Aniston nem at spille, fordi hun kunne spejle sit eget forhold til sin mor, som døde i 2016.

Jennifer Aniston. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Jennifer Aniston. Foto: GONZALO FUENTES

»Hun (moren, red.) var en model, og alt handlede om fremtoning, hvordan hun så ud, og hvordan jeg så ud,« husker stjernen.

Aniston har også tidligere åbnet op om forholdet til sin mor, som hun aldrig har følt har accepteret hende.

»Hun var meget kritisk. Hun kritiserede mig meget. Fordi hun var en model, hun var smuk, fantastisk. Det var jeg ikke. Det var jeg aldrig. Helt ærligt, så ser jeg stadig ikke mig selv i det lys, og det er fint,« fortalte hun til Hollywood Reporter tilbage i 2015.

Moren havde ifølge Aniston, hvis far er John Aniston, som spillede med i sæbeoperaen ’Days of Our Lives’, også svært ved at tilgive, og hun bar nag.

Brad Pitt og Jennifer Aniston i 2004, da de stadig dannede par. Foto: KIMBERLY WHITE Vis mere Brad Pitt og Jennifer Aniston i 2004, da de stadig dannede par. Foto: KIMBERLY WHITE

Noget, som Friends-stjernen fandt småligt.

De to var heller ikke på talefod, da Nancy Dow døde i 2016 som 79-årig, alligevel mødte Jennifer Aniston op til morens begravelse.

Mor og datter havde ikke talt sammen siden Nancy Dow fik et slagtilfælde i 2011. Men inden da bar deres forhold allerede rundt på en del knaster.

Forholdet begyndte rigtigt at knirke allerede tilbage i 1999, da Jennifer Aniston udgav selvbiografien ’From Mother and Daughter to Friends: A Memoir’.

Jennifer Aniston Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Jennifer Aniston Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

De blev angiveligt så meget uvenner, at moren ikke var inviteret med, da Brad Pitt og Jennifer Aniston blev gift i 2000.

Dog klinkede de skårene, selvom de ikke så hinanden særligt ofte frem til morens slagtilfælde i 2011.

Fra 2011 til morens død så de angiveligt ikke hinanden. Dog betalte Jennifer Aniston morens mange lægeregninger.

Da moren døde i 2016 kom det frem, at hun tilsyneladende havde skrevet datteren ud af sit testamente.