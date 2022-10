Lyt til artiklen

I 21 år havde det fyldt alt. Havde hun været hende, der ikke delte fritidsinteresser med sine klassekammerater. Hende, der følte, at hun ikke helt var som de andre og havde accepteret det. For det var hendes eget valg. Men én dag blev det nok.

»Jeg stoppede bare sådan,« siger Jenna Bagge og knipser med fingrene.

»Det havde været helt fantastisk at være blevet så god og få lov at få så mange oplevelser, men var, som om der manglede noget,« tilføjer hun om dét, der blev hendes vendepunkt:

Dagen hvor hun stoppede som professionel danser.

Jenna Bagge har danset, siden hun var tre og deltog i sin første internationale konkurrence som seksårig. Foto: Privat Vis mere Jenna Bagge har danset, siden hun var tre og deltog i sin første internationale konkurrence som seksårig. Foto: Privat

Jenna Bagge var 24 år gammel og boede i Hongkong med sin kæreste og dansepartner, da hun traf den store beslutning.

Kort forinden havde hun fået indfriet sin drøm om at nå til tops i en af de største internationale dansekonkurrencer. Men det havde ikke været gratis at nå dertil.

»Danser du på eliteplan, skal du ofre dit privatliv for det og være rigtig langt væk fra familien, samtidig med at der ikke havde været tid til at få en uddannelse.«

»Jeg begyndte at have lyst til de ting, at savne dem. Det havde jeg ikke gjort tidligere,« fortæller den populære danser og fortsætter:

»Jeg har med glæde skippet alle gymnasiefester og bare taget til træning. Nu var det, som om der manglede noget i mit liv.«

Da Jenna Bagge en kold vinterdag i 2014 landede i Københavns Lufthavn, havde hun næsten sommerfugle i maven af spænding over, hvad der nu ventede hende.

33-årige Jenna Bagge har aldrig fortrudt, at hun stoppede dans på eliteplan. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere 33-årige Jenna Bagge har aldrig fortrudt, at hun stoppede dans på eliteplan. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

»Det var helt klart planen, at jeg skulle være vild og ung,« siger hun om alt dét, hun i årevis havde fornægtet sig selv. Og griner så.

»Ret hurtigt fandt jeg dog ud af, at det skulle jeg så ikke helt. For jeg var på et par diskoteker og tænkte 'øhhh, var det bare dét?',« smiler hun.

»Men nu havde jeg i det mindste prøvet det, og det var en dejligt ikke at føle, at det var noget, jeg var gået glip af i ti år.«

Efter fem måneder startede Jenna Bagge på lærerseminariet, hvor hun valgte dansk, engelsk og historie som sine undervisningsfag og i det hele taget begyndte at leve et liv, som mindede om hendes jævnaldrende.

»Når man er elitesportsudøver, kan man næsten ikke give sig selv lov til at nyde noget. Man bliver meget hård ved sig selv, får evig dårlig samvittighed over at holde fri, for hvad nu hvis de andre ikke gør?«

»Det blev lidt for hårdt i længden. Jeg skulle finde en anden Jenna, hvor der var plads til at være et menneske også. Ikke bare en træningsmaskine.«

Selvom Jenna Bagge stoppede som professionel danser som 24-årig, fordi det var for hårdt, elsker hun at lave 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Selvom Jenna Bagge stoppede som professionel danser som 24-årig, fordi det var for hårdt, elsker hun at lave 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

»Så der var en kæmpe frihed i bare at spise, hvad jeg havde lyst til, og kun træne, hvis jeg havde lyst. At give plads til en bedre balance,« fortæller Jenna Bagge, som i 2018 blev færdiguddannet som folkeskolelærer.

Et job hun har haft siden. Og stadig passer ved siden af 'Vild med dans', som hun i år medvirker i for niende gang.

»Hvor længe jeg bliver ved? På et tidspunkt vil jeg nok godt have et barn, men lige nu tænker jeg, at jeg i hvert fald gerne vil være med næste år, som er mit jubilæumsår. Men det kræver, at TV 2 spørger.«

»Og ellers nyder jeg bare mit arbejde, at være glad, være sammen med min søde kæreste, mine venner og min familie. Nyder at jeg har gode mennesker omkring mig og har tid til dem.«