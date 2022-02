I dag bor skuespiller Albert Rosin Harson og danser Jenna Bagge sammen og har været kærester i et halvt år.

Men da de mødtes i 'Vild med dans' i 2020 – og rygterne svirrede, om deres blomstrende kemi mon betød, at de var mere end bare dansepartnere – gik Jenna Bagge rundt med et knust hjerte, der lige var gået i »voldsomt« i stykker og havde svært ved at hele.

Det fortæller hun i Radio24syv-podcasten '112 for knuste hjerter'.

I august måned 2020 blev hun nemlig forladt af en mand, hun var stormende forelsket i. De fik aldrig sat titel på forholdet, men hun flyttede praktisk talt ind ved ham og blev papmor for hans barn allerede den første måned af deres bekendtskab.

Jenna Bagge til 'Vild med dans'-pressemøde i København, tirsdag den 8. september 2020.

Hun blev smigret og revet med over, hvor hurtigt det gik.

Der blev sågar nævnt, at de to måske skulle lave sig et barn sammen også.

Men pludselig, da hun skulle på sommerhustur med nogle veninder, ændrede alt sig.

Manden aflyste deres aftale dagen inden afrejsen, og da hun kom hjem til ham efter ferien, havde han pludselig andre planer, som Jenna Bagge i sidste øjeblik ikke måtte komme med til alligevel.

Barnet græd, Jenna græd. Men hun kørte sin vej, og manden lovede at ringe om aftenen. Men hun hørte aldrig fra ham igen.

Og så uafklaret sluttede et par måneders intenst forhold.

Jenna Bagge var i chok. Flov over den »ekstremt voldsomme oplevelse«, hvor hun ikke engang kunne sige farvel eller forklare sig til det barn, hun på det nærmeste havde været papmor for.

»Det føles også helt vildt akavet for mig, at det bare er slut, så det er ikke engang kun vores relation, det er også den her relation til det her lille bitte barn, som har været ret meget sammen med mig alene også, ligget og sovet op ad mig, det har da også været noget, jeg har åbnet mit hjerte op for, som måske også gør det ekstra hårdt bare at gå fra det uden nogen som helst forklaring,« fortæller hun i Radio24syv-podcasten.

Jenna Bagge og Albert Rosin Harson til 'Vild med dans'-finalen 19. december 2020.

Først tænkte hun, det var hendes egen skyld. Hun havde måske ikke givet nok af sig selv?

Hun var enormt ked af det. Spekulerede i mulige forklaringer, kunne ikke komme ud af sengen om morgenen, var hele tiden sur og med tårerne konstant på lur lige under overfladen.

Men så kom med 'Vild med dans'. Og der kom dansepartneren Albert Rosin Harsson.

»Nu er vi jo kærester, så det lyder som om, at det er en kæmpe løgn, men det venskab, som mig og Albert fik fra start, var helt klart også et kæmpe plaster på såret, fordi så tænkte jeg rigtigt meget på at lære ham at kende og lære ham at danse, og 'ej, det her kunne blive en rigtig fed sæson, fordi vi har det sjovt sammen'. Det begynder lidt at tage over fra de der lidt mere negative tanker.«

Danser Jenna Bagge og skuespiller Albert Rosin Harson, da danseparret blev præsenteret til 'Vild med dans'-pressemøde i september 2020 - før romancen indtraf.

Den nye, spændende tid erstattede frustrationen over den manglende forklaring på bruddet.

Hjertet blev helet, og med tiden blev det klar til at prøve igen. Med 33-årige Jenna Bagges »største forelskelse«, den 19-årige Albert Rosin Harson.

»Vi er måske ikke det oplagte match,« siger 'Vild med dans'-danseren med henvisning til aldersforskellen.

»Det skulle vi så lige bruge noget tid på at finde ud af, at det er vi jo.«