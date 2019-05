'Hvis du er kommet for at sabotere Folketingsvalget for SK (Stram Kurs, red.), så håber jeg, danskerne rejser sig og sparker din røv til Mekka. Fucking bums.'

Sådan lyder en lille del af den tirade af beskeder, som tirsdag blev dråben for tv-værten Abdel Aziz Mahmoud.

Efter at være blevet chikaneret i årevis, har han nu valgt for første gang at inddrage politiet.

Abdel Aziz Mahmoud har ofte brugt hashtagget #IdioterMedInternet til at udstille de mennesker, der skriver hadefulde ting til ham på de sociale medier.

Her har han delt deres beskeder såvel som sit eget svar, som altid er en anelse spydigt og humoristisk.

Men nu er det ikke sjovt længere.

Grænsen er nået, skriver Abdel Aziz Mahmoud på Facebook, hvor han har delt et screenshot af den henvendelse, der blev dråben.

'Aldrig før er der landet noget i min indbakke, der er bare halvt så afskyeligt,' skriver tv-værten og tilføjer:

'Nu lander han hos ordensmagten. For første gang har jeg nemlig anmeldt en person.'

I tiraden, der strækker sig over flere timer i Abdel Aziz Mahmouds Facebook Messenger-indbakke, bliver han både kaldt 'perkersvin', 'bøssesvin' og får hældt alverdens skældsord udover sig af den anonymiserede Facebook-bruger.

Men det bliver meget værre.

'Jeg vil bombe Mekka og lade det regne med små flag med dit navn på. PERKER,' skriver han og fortsætter:

'Fuck dig, mand. Hvis du ikke var beskyttet juridisk, havde jeg offentliggjort en video, hvor du bliver halshugget af din mor, som bliver tvunget til at udføre det.'

Beskederne bliver kun afbrudt af et par forsøg på at ringe til tv-værten, både aften og nat, som dog ikke bliver besvaret.

På Twitter skrev Abdel Aziz Mahmoud indledningsvis med et glimt i øjet, at henvendelsen viste, at der 'mangler penge til psykiatrien'.

Flere følgere har dog bedt tv-værten lade være med at sidestille psykisk sygdom og racisme - af hensyn til de danskere, der lider af en sindslidelse.

Det har Abdel Aziz Mahmoud taget til efterretning, skriver han på Facebook.

Til gengæld ønsker han ikke flere velmenende råd om, at man skal kvæle afsenderen med kærlighed.

'Jeg skal passe på med at kalde ham idiot, psykisk syg og racist, har jeg i dag erfaret på insta og twitter.

Det er fint. Men er I ikke nok søde at lade være med at foreslå kram og kærlighed tilbage?'

B.T. har været i kontakt med tv-værten, der ikke ønsker at uddybe sit opslag.