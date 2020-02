Anne Sofie Espersen har aldrig følt sig så sund som nu. Siden hun for nyligt blev diagnosticeret med sklerose, har hun valgt den sunde livsstil for sin krops skyld, men der er stadig plads til champagne i køleskabet.

Hvornår føler du dig mest sund?

»For nylig blev jeg diagnosticeret med den autoimmune sygdom sklerose, og siden da har jeg faktisk følt mig mest sund. Jeg tror, at det skyldes, at jeg har valgt at hjælpe min krop bedst muligt. Så jeg spiser antiinflammatorisk kost og ingen animalske produkter, undtagen fisk. Det eneste sted, hvor jeg går på kompromis, er, at jeg spiser 'bone broth', som er en slags langtidskogt suppe på ben. Ved at spise det får kroppen en masse aminosyrer og kollagen, og det er godt, hvis man har en autoimmun sygdom.«

Hvordan spiser du det?

»Man kan både drikke og spise det. Det er for eksempel rigtig godt som ramen eller i en gryderet. Man kan også smugle det i en omelet eller en smoothie. Jeg tror, at to spiseskefulde om dagen er nok, og det er ikke sådan, at man føler, at man får en klump kød i munden – så havde jeg nok heller ikke kunnet gøre det. Det tilfører mere noget umami-agtigt til retten.«

Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Nu har jeg lige fortalt om alle de radikale ting, som jeg selv gør – men jeg tror, at det er vigtigt, at man ikke føler, at man ingenting må. Jeg kan også sagtens nyde et glas vin med min mand i weekenden eller tømme en slikskål. Men jeg tror også, at hvis man først går all-in på en sund livsstil, som jeg har gjort, så kommer det nogle gange af sig selv. Så har man for eksempel slet ikke lyst til at spise de præfabrikerede kager, som man kan købe i supermarkedet, fordi man ved, hvor skidt man får det af at spise dem.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»Koldt vand, grove grøntsager og grønkål, som er skåret og skyllet, så det er klar til en salat. Og så tun. Og en flaske champagne! Der kan jo altid ske noget godt.«

Anne Sofie Espersen Anne Sofie Espersen, 46 år

I et forhold med Mark Linn og har børnene Sylvester, Sulajma og Buster fra et tidligere forhold

Aktuel med sundhedsbloggen Ansoesp.dk

16 procent af kvinder i fast parforhold har oplevet en periode på mindst ét år, hvor de sammen med deres nuværende partner prøvede at opnå graviditet uden held.

Kilde: Projekt SEXUS

Ugens bog

Vores krop har et kvalmepunkt, et stresspunkt, et stop-hoste-punkt, hovedpinepunkter og mange andre punkter, og hvis du trykker på dem, kan det være med til at afhjælpe problemet. I denne bog guider zoneterapeut og akupunktør Vivian Birlie dig tips til, hvordan du skal gribe det an med øvelser, der er illustreret med billeder.

'Skab balance i krop og sind', Vivian Birlie, Gyldendal, 250 kr.

Munthe designer løbetrøje

Naja Munthe har designet løbetrøjen til årets udgave af Alt For Damernes Kvindeløb til jer læsere, sammen med læserne. Den sorte T-shirt er præget af 12 budskaber, der gerne skulle motivere på løbeturen, eksempelvis #girlpower, #søstersind og #nevergiveup. Trøjen er lavet af 100 procent genanvendt polyester skabt af indsamlede plastikflasker. Det betyder, at hver T-shirt har fjernet ca. otte plastflasker fra havet og affaldsdeponeringer.