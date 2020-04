Tv-vært Christian Degn har det fint med at være en blanding af Kødbyen og Jensens Bøfhus. Han har lært at stole på, at hans egen personlighed nok skal bære igennem.

Hvilket råd ville du give til dit yngre jeg?

»Jeg er hele mit liv blevet banket i hovedet med 'tag en uddannelse, bliv til noget'. Jeg synes, at det er meget vigtigere at blive til nogen. Min far havde et motto, som jeg efter mange år har erkendt, er rigtigt: Hellere dø som original end som ukendt.«

Hvornår erkendte du det?

»Det er kommet i løbet af de senere år, mens jeg var vært på 'Hammerslag'. Da jeg begyndte at tænke over, hvor jeg kom fra, så slog det mig: 'Gud, far har altid sagt det her': 'Hellere dø som original end som ukendt'. Førhen hørte jeg det som en undskyldning, når der havde været lidt for meget fest i forsamlingshuset aftenen inden, og mor syntes, at far havde fortalt lidt for mange sjove historier. Men der ligger i virkeligheden enormt meget mod i at turde at være sig selv, at kvaje sig og måske ikke altid være perfekt. At være nogen frem for noget. Især når vi lever i en tid, hvor alting efterhånden skal være så strømlinet.«

Så du vil hellere blive til nogen fremfor noget?

»Anders Fogh var allerede begyndt at tale om 'fjumreår' i mine teenageår. Det handlede om at blive til noget. Men da jeg begyndte at lave tv, stod det klart for mig, at det jo egentlig er vigtigere at være personlig. Og at være personlig, det er jo at være nogen. Ikke bare at være en uddannelse eller en titel.«

Hvem er Christian Degn så?

»​Jeg er i ordets bedste forstand bare en bonderøv fra Kronjylland, som er vokset op med imødekommenhed, hjertevarme og en god portion selvironi. Jeg har boet halvdelen af mit liv i byen og halvdelen af mit liv på landet. Så jeg er sådan en 50/50. En af mine venner har engang sagt til mig, at jeg er en god blanding af en smart salat fra Kødbyen og en Jensens whiskysauce. Jeg kan godt høre, at det ikke umiddelbart lyder som noget, man har lyst til at spise. Men jeg kan godt følge ham.«

Hvordan har det været at overtage værtsrollen fra to af de helt store danske darlings, Hans Pilgaard og Peter Ingemann?

»​Det har krævet vildt meget fokus på at være mig. Ikke at overtage Peter Ingemanns armbevægelser og vendinger eller Hans Pilgaards Gajol-æske afslutninger. Det var skræmmende. Jeg kunne virkelig mærke, at jeg var ny, og jeg vidste overhovedet ikke, om jeg ville fungere som vært. Men så opstod der heldigvis noget, fordi jeg i hvert fald bare nogle gange formåede at være mig. Når ejendomsmæglerne for eksempel rammer prisen i Hammerslag, så råber jeg: 'Så er der mægler-bingo'. Det var noget, der bare skete en dag. Og sådan kommer det heldigvis helt naturligt, når man tror på, at det er nok bare at være sig selv. «

Har du gjort noget specielt for at finde frem til, hvem Christian Degn er som vært?

»Jeg har kigget på de værdier, jeg er vokset op med. Som flaskedreng i Brugsen henvendte jeg mig altid og spurgte: 'Hej, med dig er der noget, jeg kan hjælpe med?'. Men da jeg flyttede til København, kiggede folk bare surt på mig, som om jeg var idiot, hvis jeg smilede til dem. Og jeg blev helt ked af det. Det gjorde jeg virkelig. For jeg er vokset op med, at man kender alle i byen og smiler til hinanden på gaden. Jeg mener, at Albert Einstein engang har sagt: 'Det er ikke alt, der kan tælles, der tæller, og det er heller ikke alt der tæller, der kan tælles'. Det kan jo være mange ting, men for eksempel sanserne, som vi bruger i det nye program på TV 2 Charlie 'Dine fulde fem', eller noget så menneskeligt som vores værdier. Det er vigtigt, at vi tør kvaje os og være lidt originale.«

BLÅ BOG: Christian Degn, 40 år.

Dansk journalist og TV-vært.

Tidligere vært på programmet Hammerslag, og netop nu aktuel som vært på det nyeunderholdningsprogram ”Dine fulde fem” på TV2-Charlie.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt.dk.