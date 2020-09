Entertainer Lotte Heise fylder hellere kroppen med gulerødder end snask, og så kan hun ikke leve uden sit daglige gymnastikprogram.

Hvad er sundhed for dig?

»Det betyder utroligt meget for mig at holde mig sund. For det første har jeg et fysisk problem med, at jeg mangler et hormon, som gør, at jeg ikke kan optage væske og derfor skal drikke sindssygt meget vand. Så længe inden at alle andre begyndte på det, slæbte jeg rundt på en vandflaske. Og det ved vi jo alle sammen er rigtig sundt for kroppen.«

»Og så er der en forfærdelig masse ting, jeg ikke kan lide, og enkelte ting, jeg slet ikke kan tåle. Til min toårs fødselsdag havde min mor for eksempel bagt boller, lavet varm kakao med flødeskum og lagkage. Men jeg ville bare have et glas mælk og et æble. Jeg har faktisk aldrig brudt mig om snask. Så hvis man kigger på min generelle kost, så er den jo ret god.«

Foto: Carsten Ingemann Vis mere Foto: Carsten Ingemann

Tænker du meget over din kost?

»Da jeg blev gravid med tvillingerne, tænkte jeg, at jeg nok hellere lige måtte tale med en diætist om, hvorvidt jeg spiste rigtigt, nu hvor jeg skulle føde to børn. Og heldigvis for mig sagde hun, at hvis alle spiste som mig, så ville vi ikke få nær så mange overvægtige og usunde gravide. Men det er ikke sådan, at jeg forsager alt muligt.«

»Jeg spiser det, jeg elsker, og putter aldrig noget i munden, der ikke er godt! Jeg drikker masser af champagne, elsker god chokolade og spiser enorme mængder af ost. Og det er nok meget godt, for ellers ville jeg være endnu tyndere, end jeg er.«

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg har gigt og har haft det, siden jeg var 20, så siden da har jeg lavet et gymnastikprogram derhjemme på 40 minutter hver evig eneste dag. Og det er jo klart, at det betyder rigtig meget for min form. Jeg kan lave mit program uanset, hvor jeg er – om jeg er på turné, ude og optræde, arbejder som model, eller hvad pokker jeg laver. Jeg kan lave det alle steder, bare jeg har en måtte. Og hvis ikke jeg har en måtte, så kan jeg bare bruge et tæppe.«

Foto: Carsten Ingemann Vis mere Foto: Carsten Ingemann



Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Det gør jeg ved at stå op, tænde for P2, høre klassisk musik og gøre gymnastik, mens jeg drikker kærnemælk med juice og druesukker. Bagefter drikker jeg en stor, dejlig kop te fra Perchs, og så går jeg i gang med dagen.«



Har det altid betydet meget for dig at være sund?

»Ja, jeg er vokset op i en familie med salat på bordet og gulerødder og agurk i køleskabet. Og jeg er jo bare helt tosset med grøntsager – jeg kan slet ikke leve uden gulerødder … altså, så dør jeg!«

BLÅ BOG Lotte Heise, 61 år

Forfatter, skuespiller, entertainer og tidligere model

Vært på DR P2's operaprogram 'Bravo'

Kendt fra showet 'Selvfølgelig skal hun bo hos mig' og forfatter til bogen af samme navn

Mor til voksne tvillingesønner

Bor sammen med Thor

Artiklen er bragt i samarbejde i Alt for damerne.