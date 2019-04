»Hvis man holder fast i Møllehaves ord om, at sorg er kærlighedens pris, så mærkede jeg den virkelig lige der på stuegulvet.«

Anders Agger var kommet hjem efter en gensynsfest med sine gamle gymnasievenner.

Han og kæresten Lissa havde besluttet at gå fra hinanden, og mens den 54-årige journalist drak øl med vennerne, var hun og deres fælles søn flyttet ind i et andet hus 500 meter væk.

Agger kom hjem til et tomt hus. Han lagde sig på stuegulvet i sorg.

»Vi gik fra hinanden for seks-syv år siden. Det er et mysterium, hvordan hende, man næsten ikke har kunnet leve og ånde uden, nogle år senere er hende, man ikke kan leve med,« fortæller Anders Agger i et interview til Alt For Damerne.

Det begyndte at gå skævt mellem dem, da han fik et job hos Danmarks Radio i København. For Lissa og sønnen Rasmus blev boende i Ringkøbing, hvor de havde boet indtil da.

Anders Agger levede pludselig to liv, og det var han ikke god til. Det gik ikke, og til sidst tog de beslutningen om at flytte fra hinanden.

Det var et nulpunkt for DR-journalisten, men han besluttede, at det ikke kunne være rigtigt, at det nu var slut mellem dem.

De to blev ved med at se hinanden. Det gør de stadig.

Han beskriver det som et dilemma mellem hjertet og hjernen. Han elsker Lissa, men han kan ikke leve sammen med hende under samme tag.

Der er i dag gået cirka syv år siden Lissa flyttede, og de har stadig ikke besluttet, om de skal følge hjertet eller hjernen.

Anders Agger har blandt andet lavet programserien 'Indefra med Anders Agger' på DR2.