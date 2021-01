Der sker mange store ting i den verdensberømte dj Martin Jensens liv. Ud over at være ny dommer i 'X Factor' var han for nylig i Maldiverne i arbejdsøjemed. Men rejsen havde også et romantisk formål.

Med i bagagen havde han nemlig en stor diamantring. Her fortæller han om sine tanker op til, at han fik det store ja fra sin kæreste, Natasha.

Hvordan ser dit kærlighedsliv ud?



»Jeg skal fri til min kæreste her i Maldiverne, så det er jeg meget spændt på. Hun designer sine egne smykker, så det går hun selvfølgelig meget op i, og jeg har det personligt sådan, at når jeg går meget op i en ting eller noget, jeg laver, så skal det være det bedste af det bedste, og sådan har hun det også. Derfor har jeg selv designet ringen.«

Hvor lang tid har du brugt på det?



»Et halvt års tid sammenlagt, tror jeg. Jeg har været ovre at hente diamanten i Irland, hvor hun er fra, og fået lavet ringen i Frankrig. Den er fuldstændig sindssyg, den ring, så jeg håber virkelig, hun bliver glad.«

Hvad er din største bekymring lige nu?



»At den bliver væk – haha. Nej, min største bekymring er ikke så meget, om hun siger ja eller nej. Min største bekymring er nok mere, om hun faktisk kommer til at kunne lide ringen. Hun har sagt, siden vi begyndte at tale om fremtid og om at blive gift en dag, at hun selv ville vælge sin forlovelsesring. Der har jeg så sagt, at det kan godt være, at det er sådan, man gør der, hvor hun er fra, men det er ikke sådan, man gør der, hvor jeg er fra. Derfor har jeg valgt at gå med den selv, og nu håber jeg bare, det falder i god jord.«

Hvordan har du kunnet skjule det med rejser osv.?



»Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg har kunnet helt. Jeg skulle på et tidspunkt af sted i tre dage, hvor jeg ikke kunne fortælle hende, hvor jeg skulle hen, så jeg sagde, at det var til en overraskelse. Jeg ved ikke, om hun allerede der regnede den ud. Men hun ved i hvert fald ikke, at det er mig, der har designet en helt personlig ring til hende.«

Hvornår besluttede du dig for at fri?



»Det er noget, jeg har tænkt over længe. Hun har altid været der for mig. Hun er en person, der gør mig glad og nysgerrig på ting – og bliver ved med det. Det føles ikke kedeligt og hverdagsagtigt. Så efter at have haft det sådan i fire år tænkte jeg, at der ikke var andet at gøre.«

Hvorfor hende?



»Hun har den samme livsindstilling, som jeg har – og det er vigtigt. Hun vil gerne leve livet på samme måde, som jeg vil. Der er ikke så meget jantelov – jeg vil gerne leve livet og tage chancer, med risiko for at fucke op. Derudover er hun måske en smule mere struktureret, hvilket er meget positivt for mig, for hun har lidt mere styr på tingene, end jeg selv har. Hun udfordrer mig intelligensmæssigt, og så gør hun mig bare glad, og det er det allervigtigste. Jeg tør i hvert fald godt sige, at jeg har fundet min kvinde, som jeg vil dele livet med.«