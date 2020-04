Det er kun en måned siden, at Fie Laursen var ude at undskylde, at hun havde reklameret for sugardating på sine sociale medier.

»Lige nu føler jeg mig lidt som en kæmpe idiot,« sagde den 23-årige blogger, som fremhævede sine unge følgere som en årsag til, at hun burde have takket nej til at lave reklamen.

Men nu er den gal igen. På sin Instagram-profil har Fie Laursen nu lagt en række stories op, hvor hun igen reklamerer for den selvsamme sugardating-hjemmeside.

Altså kun en måned efter, at hun over for DR kaldte det 'en kæmpe fejl' og lovede, at det ikke skulle ske igen.

Fie Laursen. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

B.T. har forsøgt at få en forklaring på dette holdningsskifte fra Fie Laursen, men det har endnu ikke været muligt.

Den kontroversielle influencer har dog selv taget kritikken lidt på forskud. I sin Instagram-story, som altså er et samarbejde med sugardating-appen Todayters, fortæller hun, at konceptet tidligere har 'delt vandene'.

»Men jeg vil bare sige, at det er, hvad man gør det til. Du sætter dig selv i den situation, du kommer til at være i,« siger hun om Todayters, som hun selv kalder for 'en dating-app'.

På sin hjemmeside lægger Todayters dog ikke skjul på, at det er en app til sugardating.

Hvad er sugardating? Sugardating er et forhold, hvor den ene – en ofte ældre person – giver middage, rejser, luksusvarer eller andre dyre gaver til gengæld for selskab og nærvær. Forholdet har ofte, men ikke nødvendigvis, seksuel karakter. Sugardating er ofte blevet kritisere og sammenlignet med prositution, fordi man med gaver kan købe sig til sex.

Sugardating er ikke ulovligt, men da Fie Laursen i marts undskyldte for sit samarbejde med appen, skete det, efter at børneorganisationer havde advaret mod at lade sig lokke af influenceren.

»Sugardating er gråzone-prostitution, som i fremtiden kan føre sårbare unge ud i hardcore prostitution,« sagde psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen til Kulturen på P1.

Han blev bakket op af Børn Vilkår, som angiveligt skulle have oplevet flere, der til BørneTelefonen fortalte, at de nemt havde løjet om deres alder og oprettet profiler på sugardating-hjemmesider, hvor man ellers skal være 18 år.

Til det svarede Fie Laursen:

»Det er en kæmpe fejl. Det er virkelig dumt. Jeg tror bare, at jeg tit glemmer, at der er børn, der følger mig.«

Efterfølgende offentliggjorde Todayters et blogindlæg, hvor de understregede, at Fie Laursen ikke havde undskyldt, at hun havde reklameret for sugardating, men at hun havde gjort det til sine unge følgere.

Det er ikke første gang, Fie Laursen vender på en tallerken. I starten af året fik hun foretaget et gennemgribende numseløft på en klinik i Tyrkiet, som samtidig ville udlodde en valgfri skønhedsoperation til en af hendes følgere.

Selvom reklamesamarbejdet skabte stor debat i både Danmark og Norge, stod Fie Laursen fast. Siden gik hun dog pludselig ud og beklagede, slettede sine sponsorerede opslag og aflyste samtidig en planlagt næseoperation.