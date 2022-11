Lyt til artiklen

For fem uger siden blev Jeanette Ottesen mor til to, da hendes søn Harley kom til verden.

»Det er for vildt! Man har bare travlt, ikke?« lyder det fra den tidligere elitesvømmer.

Hun er fredag aften troppet op til semifinalen i 'Vild med dans' for at heppe på veninden Cecilie Schmeichel.

Derfor bliver den nyfødte søn´- som Jeanette Ottesen har med ægtemanden, den britiske svømmer Marco Loughran – passet af sine bedsteforældre i aftenens anledning.

»Jeg tror også, det er meget sundt at være lidt sig selv, man er jo bare sådan en madpakke til sådan nogle små bebser der. Så jeg tror, det er rigtig sundt også en gang imellem at fokusere på sig selv – at man ikke kun er i den her babyboble.«

For selvom det er nemmere anden gang, man har bragt et barn til verden, så betyder de mere sænkede skuldre ikke, at alt bare er let.

»Så til gengæld, så er man jo mor til to, så man føler sig helt utilstrækkelig. Det er lidt hårdt, ikke?« indrømmer Jeanette Ottesen.

Men heldigvis er knap femårige Billie-Mai »så vild med sin lillebror«.

Det samme er hans forældre, men de havde alligevel ikke regnet med, at det ville blive en lille dreng, de skulle have sig.

»Jeg har egentligt altid troet, at jeg kun skulle være pigemor, for vi er mange piger i min familie, så da jeg skulle have en dreng, der var jeg sådan: 'En dreng? Hvordan gør man det?'« lyder det med et grin.

Ikke mindst var det også noget af en udfordring at finde på et navn til parrets andet barn.

»Det er svært at finde et fedt drengenavn. Også fordi min mand er jo englænder, så det var ikke et dansk navn, vi gik efter, vores datter hedder jo også Billie, så det skulle også være noget, der ligesom spillede med det,« forklarer Jeanette Ottesen.

Så de gik efter engelsk klang og den rigtige følelse i maven, og så endte de på Harley.

Men faktisk har den lille søn endnu et navn med en endnu dybere betydning bag.

»Han hedder faktisk Harley Edward, og Edward hedder min morfar, så han er faktisk opkaldt efter min morfar, som stadig er i live, men som er meget, meget gammel,« fortæller Jeanette Ottesen.

Men selvom både fødslen var så nem, som den slags kommer, og den lille familie stornyder den første tid sammen som fire, så betyder det dog ikke, at planlægningen af barn nummer tre allerede er gået ii gang

»Ikke endnu – jeg skal lige hele først!« lyder det med et grin fra den tidligere svømmer.

Men endnu en familieforøgelse er slet ikke udelukket af den grund.

»Vi får se! Jeg tænker ikke så meget over sådan nogle ting. Hvis det sker, så sker det!«

