De fleste konditorer ville nok have givet deres højre arm for at blive en del af 'Den store bagedyst', da Mette Blomsterbergs arvtager skulle findes i 2017.

Men ikke Jeanett Pehrsson Ansbjerg. Hun klarer sig fint uden det populære DR-program, fastslår den jyske konditor, der er blevet ringet op om flere bageprogrammer.

Igennem 30 år har indehaveren af La Nouvelle i Uhrhøj skabt sig et navn i branchen, hvilket har indbragt hende hæder i form af både 'Køkkenchefernes sølvnål' og 'Den gyldne rose'. Og hun er især glad for den anerkendelse, hun har fået for sit generelle arbejde, end den man kan få i en konkurrence, fortæller hun til Vejle Amts Folkeblad.

»Jeg blev ringet op af DR, da Mette Blomsterberg stoppede som dommer i 'Den store bagedyst'. Men jeg sagde nej til at overtage jobbet, for jeg tror ikke på, at medierne er vejen frem. Der er også en bagside af den medalje, og jeg tror, det er bedre at gøre sig fortjent til den succes, du har,« fortæller Jeanett Pehrsson Ansbjerg og tilføjer, at hun aldrig har 'haft behov for at vise sig frem'.

Foruden en tjans som DR-programmets ansigt udadtil har Jeanett Pehrsson Ansbjerg flere gange sagt nej til at deltage i det konkurrerende TV 2-program 'Sukkertoppen', hvor deltagerne - modsat 'Den store bagedyst' - har været professionelle.

Mette Blomsterberg forlod i 2017 DR-succesen efter fem år som dommer.

»Jeg har været med (i 'Den store bagedyst', red.) fra starten, og jeg har virkelig været glad for alle de gode oplevelser, jeg har haft i det program i fem år.«

»Men det var også begyndt at tære på mine kræfter, da det fyldte for mange måneder i kalenderen, og jeg havde brug for at kaste mig over noget nyt – brug for at få nogle nye udfordringer,« fortalte hun i den forbindelse.

I fem sæsoner var Jan Friis-Mikkelsen og Mette Blomsterberg dommere i 'Den store bagedyst'. Her med programmets vært, Timm Vladimir.. Foto: Carsten Mol Vis mere I fem sæsoner var Jan Friis-Mikkelsen og Mette Blomsterberg dommere i 'Den store bagedyst'. Her med programmets vært, Timm Vladimir.. Foto: Carsten Mol

Herefter hoppede hun over til konkurrenten og blev vært på 'Sukkertoppen' på TV 2, som dog aldrig blev den store succes og blev droppet efter to sæsoner.

Da 'Den store bagedyst' havde premiere i 2012, var det med hele to værter - Neel Rønholt og Peter Ingemann - mens Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen bedømte mesterværkerne.

I sæson to var kun Peter Ingemann vært, inden han i 2014 blev skiftet ud med Timm Vladimir, som har styret slagets gang lige siden.

Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen forlod programmet efter femte sæson og blev afløst af Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo i 2017.