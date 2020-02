Det var hjerteskærende ord, som basketballstjernen Kobe Bryant sagde som nogle af de sidste til Jay-Z, inden førstnævnte mistede livet i et helikopterstyrt.

Også 41-årige Kobe Bryants datter Gianna døde i styrtet, som kostede i alt ni mennesker livet.

Og det var netop datteren Gianna, som Kobe Bryants sidste ord til Jay-Z handlede om. Det afslører den 50-årige rapper i en video fra Roc Nation Sports.

»Han var det bedste sted, jeg nogensinde har oplevet ham,« siger rapperen i videoen og fortsætter:

ARKIVFOTO af Kobe Bryant og datteren Gianna fra 2019. Foto: USA TODAY USPW Vis mere ARKIVFOTO af Kobe Bryant og datteren Gianna fra 2019. Foto: USA TODAY USPW

»En af de sidste ting, han sagde til mig, var: 'Du skal se Gianna spille basketball', og det er en af de mest hjerteskærende ting, for han var simpelthen bare så stolt (af hende, red.).«

Udtalelsen kommer blot en uge efter, at Kobe Bryant døde, hvilket skete den 26. januar.

Jay-Z besøgte den 4. februar Columbia University, og det var her, han fortalte om basketballspillerens sidste ord til ham.

Rapperen fortalte samtidig, at han og Kobe Bryant fejrede nytårsaften sammen, og at det var her, ordene faldt.

»Hans blik, da han sagde det... Jeg kiggede bare på ham og sagde: 'Ja, hun bliver den bedste kvindelige basketspiller i verden', og han var så stolt. Det er virkelig hårdt.«

Efter Kobe Bryants død delte Jay-Z's kone, Beyoncé, et billede på Instagram, hvor hun hyldede far og datter.

'Jeg vil fortsætte med at bede for dine dronninger. Du er savnet og dybt elsket, Kobe', skrev Beyoncé i opslaget.

Kobe Bryant efterlod sig en kone og tre døtre.