Jason Watt var sidste år nødt til at få foretaget en afgørende rygoperation for ikke at ende med at skulle være spændt op resten af livet.

I reality-programmet 'Forsidefruer' er han sammen med sin kone, Majbritt, på besøg hos parret Janni og Karsten Ree, og her løfter han sløret for sine bekymringer.

Rygoperationen er nemlig ikke noget helt uproblematisk, og hvis den ender med ikke at virke, ser det sort ud.

»Status er, at de sagde tre til seks måneder med det her stads på, og om to dage får jeg dommen, fordi enten er jeg groet sammen, og så siger de 'så er du lige så god som før'',« lyder det fra racerkøreren i programmet, der bliver vist på TV 3 den 27. februar klokken 20. Her uddyber han:

»Der er også den risiko, at kroppen frastøder det som et fremmedlegeme, og så heler det aldrig op.«

Derefter spørger Janni Ree sin gæst om, hvad han kan forvente sig, hvis ikke det heler.

Her gør han det klart, at der ikke er nogen 'plan B'.

Her duer eksperter heller ikke, for lægerne ved nemlig ikke, hvad de skal stille op med ham, fortæller han videre.

Det var i foråret, at hans nederste lændehvirvel kollapsede.

Racerstjernen blev opereret 17. marts, og så kunne han kun vente og håbe.

»Jeg brugte en måned på Rigshospitalet uden at sidde op,« sagde han senere på året til B.T.«

I 1999 var racerkøreren ude for en motorcykelulykke, hvor han blev lammet fra maven og ned.