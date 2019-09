»Min rygrad brasede sammen, så jeg har nærmest brugt et halvt år vandret.«

Sådan siger den tidligere racerkører Jason Watt, da han møder op til Wallmans show 'Carnival' i Cirkusbygningen.

Det var i foråret, at hans nederste lændehvirvel kollapsede. Racerstjernen blev opereret 17. marts, og så var det bare om at tro på, at over- og underryggen helede.

»Så nu er jeg sat sammen som en anden actionmand med stænger og skruer og ting og sager,« siger Jason Watt.

»Jeg brugte en måned på Rigshospitalet uden at sidde op. Det her er vel min første offentlige optræden siden operationen,« siger han.

Gallapremieren på Wallmans nye show CARNIVAL. Jason Watt og Dario Campeotto. Onsdag den 18. september 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Gallapremieren på Wallmans nye show CARNIVAL. Jason Watt og Dario Campeotto. Onsdag den 18. september 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I 1999 blev han lammet efter en motorcykelulykke og skulle lære alting på ny. Ulykken i år var et stort tilbageskridt, men lige nu ser det positivt ud.

»Jeg skal røntgenfotograferes om tre uger, og så får jeg det endelige svar. Det ser godt ud med helingen. Så der begynder næste kapitel i Jason Watts liv.«

Men først og fremmest skal de ud at rejse, fortæller han og konen Majbrit Watt, der også er mødt op.

»Vi er ligeglad hvor. Bare det bliver varmt. Vi er skilsmisseforældre, og vi har ikke børnene denne her jul, så vi har talt om at rejse væk,« siger han.

Ellers har de talt om at holde jul for nogen, der er trængende.

Midt i det hele dukker den berømte entertainer Dario Campeotto op. Han siger med dreven københavnerdialekt:

»Jason, det we din gamle fan, Dario, goddag!«

Og så er det tid til hyggesnak mellem de to legender.

Jason Watt vandt flere priser som først hvor han først kørte gokart og senere formelbiler, hvor han vandt flere priser, inden ulykken satte en stopper for karrieren som sportsstjerne.

Jason Watt er i dag far til tre og holder blandt andet foredrag om sit liv.