Stjernerne strålede om kap, da der i nat blev uddelt Golden Globes i Hollywood, og hvis man skal tro sociale medier, er det Aqua-atjernen Jason Momoa, som strålede allermest.

Den 40-årige skuespiller var til prisuddelingen sammen med sin 52-årige kone Lisa Bonet, og de indtog den røde løber på ganske elegant vis. Hun i en smuk kjole, og han i jakke fra Tom Ford og bukser fra Valentino.

Men da de havde indtaget deres pladser i Beverly Hilton, blev stilen noget mere afslappet fra Jason Momoas side. Han smed nemlig fløjlsjakken, og så showet iført wifebeater.

Det affødte et hav af reaktioner på nettet, skriver People.

Især på Twitter var der ifølge magasinet mange reaktioner, og de fleste - både mænd og kvinder - var enige om, at hvis nogen kan slippe af sted med sådan et nummer, så er det Momoa.

Det var nu tilsyneladende ikke for opmærksomhedens skyld, at amerikaneren med det fulde navn Joseph Jason Namakaeha Momoa fremviste sine svulmende muskler.

Jakken endte nemlig om skuldrene på fruen, som tilsyneladende havde siddet og frosset i sin tynde kjole.

Men Jason Momoa var også på arbejde på den glamourøse aften. Han skulle overrække to priser sammen med sin steddatter Zoë Kravitz, og i den forbindelse kom jakken dog på igen.