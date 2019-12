Jason Derulo kan ikke gøre for, at hans penis er stor.

Det siger den amerikanske sanger selv, efter Instagram tirsdag bortcensurerede et af hans billeder.

30-årige Jason Derulo, der er bedst kendt for hittet 'Talk dirty to me', lagde for to uger siden et billede på det sociale medie, hvor han poserer kun iført et par mørke boxershorts.

Billedet gik lynhurtigt viralt, og kommentarfeltet eksploderede, da hans følgere bemærkede den lange bule, der lå på tværs i buksen hen over låret.

Fuk u mean? I have underwear on... I can't help my size..

Men Instagram opdagede den også - og så blev billedet fjernet, da det overtrådte mediets regler om 'nøgenhed eller seksuel aktivitet'.

Det fik Jason Derulo til at brokke sig.

'Hvad fanden mener I med det? Jeg har underbukser på. Jeg kan ikke gøre for min størrelse,' skrev han tirsdag på Instagram.

En talsmand fra Facebook, som ejer Instagram, fortæller til People, at sangerens billede er forbudt på det sociale medie, fordi det viser et 'opstemt kønsorgan'.

Også selvom dette kønsorgan er gemt bag tøj.

Da billedet blev lagt op i november - inden det blev fjernet igen - sagde Jason Derulo til TMZ, at han var overrasket over dets popularitet.

»Det er sindssygt, mand. Jeg havde ærlig talt ikke regnet med, da jeg vågnede i morges, at det ville blive det billede med flest likes.«

Han afviste samtidig, at der var tale om Photoshop.