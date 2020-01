I december bekræftede Jarl Friis-Mikkelsen overfor B.T., at han havde sat sin villa i Gentofte til salg.

Villaen blev sat til salg for hele 13,2 millioner kroner, men her lidt over en måned senere er rødstensvillaen allerede dykket i pris.

Det viser salgsopslaget på Nyboligs hjemmeside.

Prisen er helt præcist faldet med 400.000. Det betyder, at prisen for villaen nu er på 12,8 millioner kroner.

Jarl Friis-Mikkelsen fyldte 68 år i starten af december sidste år. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jarl Friis-Mikkelsen fyldte 68 år i starten af december sidste år. Foto: Søren Bidstrup

68-årige Mikkelsen har sagt, at der intet dramatisk er over salget af huset.

Tilbage i december fortalte 68-årige Jarl Friis-Mikkelsen, at han ikke vidste, hvor hans næste adresse skulle være:

»Det kan ikke udelukkes, at vi sælger huset, fordi vi gerne vil tættere på byen. Mere kan jeg ikke sige lige nu.«

Boligen har en størrelse på hele 193 kvadratmeter, mens kælderen alene er på 104 kvadratmeter. Kælderen har blandt andet været hjem for familiens vinsamling.

Rødstensvillaen ligger på Tagestorp 11 i Gentofte.

I Danmark kender vi bedst Jarl Friis-Mikkelsen fra fjernsynet, hvor han har været instruktør, tv-vært og skuespiller.

Derudover har han været gift ad tre omgange, og han er far til tre piger, hvor den yngste er otte, mens den ældste er 33 år.

68-årige Mikkelsen er ligeledes svigerfar til den 'Klovn'-aktuelle skuespiller Casper Christensen.