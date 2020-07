Den japanske skuespiller Haruma Miura døde lørdag i en alder af blot 30 år, i hvad der mistænkes for at være et selvmord.

Miura blev lørdag fundet hængt i et skab i sin lejlighed i Tokyo.

Det skriver mediet The Straits Times.

Miura havde sin tv-debut allerede som 4-årig, og han har siden medvirket i adskillige film, herunder ‘Attack on Titan’ og ‘Sky of Love’.

Miuras agentbureau, Amuse, udtaler følgende om hans død:

»Til fans og alle berørte, vi undskylder for den medførte ulejlighed, men vi er stadig ved at få bekræftet detaljerne omkring hans død, og vi vil dele flere informationer, når de er tilgængelige.«

Stjernens manager var taget til Miuras hjem efter, at han ikke var dukket op til et fotoshoot og ikke havde besvaret flere telefonopkald.

Han har vundet prisen for både ‘Best New Actor’ og ‘Best Supporting Actor' ved den japanske udgave af Oscar-showet, Japan Academy Prize.