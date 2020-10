Med kun få dage til sæsonpremieren på 'Vild med dans', skete det, der ikke måtte ske. Karina Frimodt blev slået ud. Bogstaveligt talt.

Og dét lagde et overordentligt stort pres på hende og dansepartner Janus Nabil, der pludseligt måtte gentænke deres træning. I to dage kunne Karina Frimodt nemlig ikke danse.

»Det har været en presset uge – ikke kun på grund af premierenerver. Det handlede også, hvorvidt jeg overhovedet kunne komme til at danse. Så der har været mange ting at tænke på,« fortæller den professionelle danser efter fredagens show.

Det hele ramlede mandag, hvor den 42-årige danser for en kort stund holdt pause fra 'Vild med dans' for at gennemspille 'Dirty Dancing'-musicalen.

Parret scorede 11 point ud af 50 for deres dans. Foto: Martin Sylvest Vis mere Parret scorede 11 point ud af 50 for deres dans. Foto: Martin Sylvest

Her blev hun og Silas Holst så ivrige over det hele, at de kom til at nikke hinanden en skalle. Det resulterede i et blåt øje og en flænge, som skulle lappes sammen på skadestuen.

Men uheldet stoppede ikke dér. I forbindelse med hospitalsbesøget havde hun nemlig fået en stivkrampevaccine, hvilket resulterede i, at hun pludseligt ikke kunne løfte sin venstre arm.

'Betændelse eller blodansamling er svaret på smerte og en defekt arm, så værsgo antibiotika, Frimodt,' forklarede hun på Instagram.

Og så måtte Janus Nabil altså stå på egne ben. I fysisk forstand.

»Det var synd for Karina, at hun kom til skade,« lyder det omsorgsfuldt fra den 45-årige skuespiller umiddelbart efter sæsonpremieren, hvor hans partner også måtte sidde over, da åbningsdansen blev fremført i programmet.

Og det var ikke det eneste tidspunkt i denne uge, hvor hun måtte sidde på sidelinjen. I to dage måtte Janus Nabil nemlig øve sin dans alene.

»Jeg har været lidt bekymret, men vi har snakket og mødtes, så Karina har været inde over min træning. Når jeg har danset, så har hun hjulpet fra sidelinjen. Så det har været rigtig godt, og jeg er glad for, at hun er kommet stærkt tilbage.«

»Det var anderledes, men også interessant. Pludseligt stod jeg med ansvaret og skulle lære koreografien selv, og det fik jeg meget ud af, så det har ikke været spildt,« smiler han.

Parret dansede til lyden af Lady Gagas 'Before I Cry'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Parret dansede til lyden af Lady Gagas 'Before I Cry'. Foto: Martin Sylvest

Parret kæmpede sig igennem deres wienervals, som dommerne belønnede med 11 point. Dermed endte de på en 10. plads i fredagens program.

Ikke helt tilfredsstillende, men med ugens udfordringer i betragtning var dét, hvad det kunne blive til, lyder det fra parret.

»Vi gjorde vores bedste, og så må vi tage det, som dommerne sagde, og prøve at gøre bedre til næste gang.«

Selv om de måske ikke fik den sæsonstart, de havde håbet på, er de ved godt mod. Udmattede, men håbefulde:

»Jeg har det fint nok. Jeg er lidt træt. Det var en lang dag, men jeg tror, mange af os har det sådan,« fortæller Karina Frimodt og fortsætter:

»Næste uge er der en ny dans, så det er noget helt andet. Vi må i krig med den og gøre det bedste, vi kan,« fortæller Karina Frimodt, og Janus Nabil understreger:

»Og så danser vi – sammen.«