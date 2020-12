Janus Nabil Bakrawi, som netop har deltaget i 'Vild med dans', har mange mindeværdige oplevelser fra de skrå brædder. Dog husker han særligt en forestilling i 2000, hvor han skulle optræde samme aften, hans daværende kone var gået i fødsel. I dag er han far til tre, og han prøver at lære sine børn at være så autentiske som muligt.

Hvilken begivenhed har ændret dit liv?

»Det har ændret mit liv at blive far. 100 procent. Det har gjort så meget for mig og ændret mit liv på alle mulige måder. At skulle være med til at opfostre børn og skulle sørge for, at de har det godt. Og opdage, at det ikke altid handler om mig selv, men at det handler om dem i stedet. Det er der meget stor kvalitet i, og det er meget livsbekræftende.«



Hvad har været dit livs længste minutter?

»Det, tror jeg, var, da min ældste datter blev født. Det var i år 2000, og jeg stod på Edison Teater og spillede en forestilling. Der stod regissøren med min telefon i hånden, fordi jeg vidste, at min daværende kone lå på Rigshospitalet og skulle til at føde. Jeg havde lavet en aftale om, at hvis de ringede fra hospitalet, så måtte jeg godt forlade scenen. Jeg havde enormt svært ved at spille den forestilling, fordi jeg hele tiden kiggede ud mod regissøren for at se, om min telefon nu ringede. Jeg var alt for spændt på, hvornår jeg skulle af sted og blive far.«



Hvordan forløb forestillingen?

»Midtvejs i teaterstykket ringede min telefon, fordi min daværende kone gik i fødsel. Jeg havde aftalt med de andre skuespillere, at de gik bare videre uden mig, fordi stykket var bygget op på monologer.«

»Stykket var en Lars Norén-forestilling, der hed 'Drengene i skyggen' og tog fire timer og 40 minutter, så det var en meget lang optræden. Vi havde lavet lidt om i stykket, så det ikke ville være alt for påfaldende, hvis jeg var nødt til at smutte undervejs.«

»Alle de andre i stykket var så søde at støtte mig i det, og det var en kæmpe oplevelse. De kunne jo godt have nægtet at lave om i stykket og i stedet sagt, at jeg måtte vente, til vi var færdige med forestillingen. Det var virkelig smukt.«

»Da forestillingen var færdig, lavede de andre skuespillere en gestus for mig. I stedet for at bukke, når forestillingen sluttede, lavede de alle sammen en vuggebevægelse med armene. Hvor de vuggede armene fra side til side. Det synes jeg, var virkelig fint. Jeg nåede hen til hospitalet, og så gik der ikke særlig lang tid, før min datter blev født.«



Hvad er den mest mindeværdige oplevelse, du har haft i din karriere?

»Der er mange store oplevelser, for jeg har været meget heldig. Jeg blev meget rørt og beæret, da jeg i 2006 modtog en pris fra Lauritzen Fonden, der hedder Lauritzen-prisen, der er en anerkendt og stor pris for skuespillere. Jeg fik prisen for det, jeg bidrog med til dansk teater, kunst og samfundet. Det var et rigtig stort skulderklap, og den anerkendelse af mig som kunstner og menneske har betydet enormt meget for mig.«

Hvad er det bedste råd, du ville give dine børn?

»Jeg bliver ved med at vende tilbage til at sige til min store datter, at hun skal være så autentisk som muligt. Det betyder meget for mig selv, at jeg er så autentisk, som jeg overhovedet kan være. Det er vigtigt, at man lytter til sig selv og er tro mod sig selv. Lad være med at gå med strømmen, men gør i stedet det, der er vigtigt og giver mening for dig. Det, der kommer ud af din mund, skal også afspejle dine handlinger. Jeg tænker enormt meget over det selv, og jeg øver mig hele tiden på det. Der er stor tilfredshed i at være sig selv.«



