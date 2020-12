Ægtefællens dårlige sædkvalitet gjorde, at 24-årige Nathalie Mathorne måtte igennem to år med mislykkede insemineringer på fertilitetsklinikker, inden det lykkedes at blive gravid med Hubert.

Det kostede parret over 100.000 kroner. Det skriver Realityportalen.

Lille Hubert på fire måneder er det fineste resultat af en periode, der viste sig at blive et sandt mareridt for Janni Rees datter, 24-årige Nathalie Mathorne.

Hun måtte nemlig så grueligt meget igennem for at blive gravid. Årsagen var, at hendes 28-årige mand, Mads Mathorne Jakobsen, lider af dårlig sædkvalitet, og det faktum kom til at koste parret to år med skuffelser og tårer efter mislykkede inseminationer på fertilitetsklinikker. Det skriver Realityportalen.

»Det var sindssygt hårdt. Hver måned håbede vi på det bedste. Så gik der et år, og så et til, før det endelig lykkedes,« siger Nathalie til Realityportalen.

I første omgang blev den unge sygeplejerskestuderende insemineret ved hjælp af tilbud fra det offentlige, men lange ventetider gjorde, at de blev nødt til at søge hjælp på en privat klinik. Og det kostede klejner.

»Vi brugte over 100.000 kroner på et år, og det var nødvendigt at få den yderste hjælp, som klinikken kunne tilbyde, før vi havde heldet med os,« fortæller hun videre.

»Vi er så unge, så det var et mareridt at have så store problemer med at få børn. Vi var allerede begyndte at tænke på at adoptere,« fortsætter Nathalie, der blev gift med Mads i 2018.

Hvis de vil have flere børn er de tvunget til at genoptage inseminationsproceduren.

Foto: Lars E. Andreasen Vis mere Foto: Lars E. Andreasen

»Og det vil vi gerne, så det skal være nu, mens vi er unge. For det bliver ikke lettere af, at vi venter.«

»Det kan jo igen tage to år til, før der sker noget,« fortsætter Nathalie tappert.

»Vi har to æg på lager fra samme pulje som Hubert kom af, og dem håber vi selvfølgelig, at det kan komme til at lykkedes med,« siger hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.