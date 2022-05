»Vi har brugt alle de penge, vi har og lånt alle de penge, vi kan – og ovenikøbet, hvad jeg egentlig har forsvoret, at jeg ville, har vi kautioneret personligt for det hele. Går det her skidt, så er det rigtigt skidt - for at sige det mildt.«

Sådan siger Martin Buch Thorborg i en pressemeddelelse fra Discovery.

Og det, der risikerer at gå skidt, og som pengene er brugt på, er tre hoteller på Bornholm, som han sammen med sin kone, Jannie Buch Thorborg, skal sætte i stand – på kun tre måneder.

Et projekt, som danskerne får mulighed for at følge i en ny serie, som hedder 'Buch Thorborg', der kan streames på Discovery+ og ses på Kanal 5 fra 31. maj.

Parret har en stor forkærlighed for Bornholm og især Gudhjem, hvor de tre hoteller, som skal sættes i stand, ligger.

De to blev gift i august, og hvis nogen synes, at navnet Buch ringer en klokke, er det nok, fordi Jannie Buch Thorborg er søster til millionæren Jesper Buch, som i flere år har været en fast del af DRs 'Løvens Hule'.

Det var da også til et iværksætterprojekt i Spanien, som Jesper Buch afholdt, og Martin Buch Thorborg sagde ja til at holde oplæg ved, at han mødte Jannie Buch Thorborg.

»Jeg kendte slet ikke noget til Jespers familie overhovedet. Jeg kendte ham kun som en kollega i branchen, så da jeg blev hentet af hende i lufthavnen, så kunne jeg godt se, at hun var en meget smuk pige,« har Thorborg fortalt til B.T. om det første møde med den dengang 35-årige Jannie Buch.

Begge er selvstændige iværksættere, og nu kan danskerne altså følge med i, hvordan det tager sig ud, når parret arbejder side og side.

Noget, som ifølge pressemeddelelsen, ikke altid sker i fuld enighed.

»Det er også et temperamentsfuldt og hyper-ambitiøst ægtepar, der ikke altid er helt enige i, hvordan tingene skal gøres, hvad der skal prioriteres og ikke mindst, hvem der skal sørge for at opgaverne bliver udført,« lyder det.

»Og når der står store summer på spil kan og vil der opstå konflikter, også selvom man elsker hinanden.«