Janni Spies, der tidligere har været gift med først Simon Spies og senere Christian Kjær, har i dag en anden mand i sit liv.

Nemlig brasilieneren Roberto, som hun nu afslører, hun ikke ser så ofte.

»Vi kan ikke være sammen så tit, som vi ønsker på grund af reglerne, der ikke giver ham lov til at være så meget i Danmark,« udtaler Spies til Se og Hør.

Hun understreger overfor bladet, at hun ikke kunne se sig selv flytte til Brasilien for kæresten, som hun har set i fire år.

(Arkivfoto fra 2013) Foto: Bax Lindhardt Vis mere (Arkivfoto fra 2013) Foto: Bax Lindhardt

Roberto kom ind i hendes liv, efter hun var kommet ud af en meget offentlig skilsmisse fra rigmanden Christian Kjær.

Janni Spies blev skilt fra Christian Kjær i 2008.

I 2013 mødtes de så igen, da Spies forlangte at få 135 millioner kroner for udgifter, som hun bidrog med i løbet af ægteskabet.

»De eneste, der vinder på sagen, er vores advokater. Det gør ondt at blive beskyldt for noget, som man ikke mener, at man har gjort,« sagde rigmanden dengang til B.T., det viste sig dog, at Kjær skulle betale sin ekskone 35 millioner kroner efter sagen.

Her ses datter til Jannie Spies og Christian KJær, Michala Kjær, sammen med Remee, dengang de dannede par. Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Her ses datter til Jannie Spies og Christian KJær, Michala Kjær, sammen med Remee, dengang de dannede par. Foto: Anders Debel Hansen

Tidligere var Janni Spies gift med stifter af Spies Rejser, Simon Spies.

Det var i den forbindelse, hun i første omgang blev kendt i den brede offentlighed.

Og foruden morens kærlighedsliv vakte datteren Michala Kjær også opsigt, dengang hun dannede par med musikproducer Remee.

Hun skal nu giftes med en anden kendis, nemlig tidligere tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Patrick Brylov.